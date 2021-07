Biden busca reducir brechas de desigualdad

Por medio de una orden ejecutiva Biden busca mejorará la atención médica y los salarios

La Casa Blanca le pide al Departamento de Salud que se prepare un plan, en un plazo de 45 días, para combatir los altos precios de los medicamentos recetados con el fin de no afectar la economía de las familias y que todos tengan acceso a las medicinasUno de los principales compromisos del ahora presidente Joe Biden, cuando era candidato por la presidencia estadounidense, fue comprometerse a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos desde ejes elementales comoAntes de concluir la semana, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva en la que hará realidad dichas propuestas. Además, desde el poder ejecutivo se busca limitar la concentración del poder empresarial, así como también otorgar mayor protección al consumidor.En un comunicado, la Casa Blanca informó que “contar con precios más altos y bajos salarios que se originan ​​por la falta de competencia“, razón por la cual se originó este movimiento del presidente.La orden ejecutiva se da en el marco de la ola de alzas en todos los productos básicos y servicios por todo el país, luego de que la inflación se hiciera presente en territorio nacional desde abril, pero a partir de mayo, se ha ido posicionando de forma notoriaPor tal motivo, desde la Casa Blanca se pide al Departamento de Salud que se prepare un plan, en un plazo de 45 días, pararecetados con el fin de no afectar la economía de las familias y que todos tengan acceso a las medicinas.Aunado a esto, el gobierno federal también pidió que se facilite la compra de seguros de salud con opciones estandarizadas dentro de los planes que ofrece el Mercado Nacional de Seguros de Salud.En lo referente el tema laboral, la orden ejecutiva plantea que la Comisión Federal de Comercio a prohíba o limite el uso de cláusulas de no competencia y restricciones de licencias por ocupaciones paraAdemás, desde la Casa Blanca se pide que la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia limiten la capacidad de las empresas para compartir datos referentes a salarios y beneficios “para evitar que los empleadores supriman los salarios o reduzcan beneficios”.Por si fuera poco, la orden ejecutiva contempla un apartado referente a las compañías tecnológicas para con ello garantizar que desde el gobierno se haga un mayor escrutinio de las fusiones de gigantes tecnológicos y de la adquisición de competidores más pequeños.Además de ello, la propuesta del presidente Joe Biden insta a la Comisión Federal de Comercio para que establezca reglas claras sobre cómo se da la recopilación de datos de los usuarios en las plataformas tecnológicas con el fin de que se protejan.