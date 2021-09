Biden busca reestablecer las alianzas internacionales en su primer discurso en la ONU

"Estados Unidos ha vuelto"

WASHINGTON — El presidente, Joe Biden, aprovechará su mayor momento hasta la fecha en el escenario internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas para defender este martes su decisión de retirar las tropas de Afganistán y tratar de restablecer las alianzas y el papel de Estados Unidos en la comunidad internacional.El discurso será el primero de Biden como presidente en la reunión, que tendrá un aspecto muy diferente al de anteriores encuentros, ya que muchos líderes mundiales han optado por pronunciar sus discursos de forma virtual.Biden también se reunirá este martes con el primer ministro australiano, Scott Morrison, en Nueva York, y con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, por la tarde en la Casa Blanca."Estados Unidos ha vuelto", afirmó Biden durante una reunión con el secretario general de la ONU el lunes. "Creemos en las Naciones Unidas y en su valor debido a los retos a los que nos enfrentamos para acabar con el COVID-19 y hacer frente a la amenaza más grave para la humanidad que jamás hayamos visto, que es la crisis climática que estamos sufriendo y que solo se puede afrontar con soluciones globales. Ningún país puede, ni 10 países pueden hacerlo [solos]", agregó.Pero la cumbre llega en un momento en el que algunas de las relaciones más estrechas de Estados Unidos se han visto afectadas tras la caótica retirada de las tropas de Afganistán, que dejó a los aliados de la OTAN protestando porque se les había dejado apartados del proceso y luchando por evacuar a su propia gente mientras los talibanes tomaban el control.La decisión de Biden de abandonar Afganistán, con el argumento de que a Estados Unidos ya no le interesaba permanecer en el país, también ha hecho que los líderes mundiales se cuestionen el papel que desempeñará EE.UU. a nivel mundial en el futuro, algo que se espera que Biden aborde directamente."El presidente transmitirá el mensaje de que el fin de la guerra en Afganistán cierra un capítulo centrado en la guerra y abre un capítulo enfocado en una diplomacia estadounidense decidida, eficaz e intensiva, definida por el trabajo con aliados y socios para resolver problemas que no pueden ser resueltos por la fuerza militar y que requieren la cooperación de muchas naciones en todo el mundo", explicó un alto funcionario de la Administración.Entre los retos que Biden tiene previsto abordar están la pandemia del COVID-19, el cambio climático, el comercio y la economía, las inversiones en infraestructuras limpias, la lucha contra el terrorismo y la "vigorosa competencia con las grandes potencias, pero no una nueva Guerra Fría", señaló el funcionario.Biden también ha provocado tensiones con Francia, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, a raíz de un pacto de seguridad con Australia y el Reino Unido que permitiría a Australia comprar submarinos de propulsión nuclear a Estados Unidos. El acuerdo ha provocado la furia de los franceses, que habían planeado vender sus propios submarinos a los australianos.La semana pasada, Francia comunicó que iba a retirar a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, y los funcionarios franceses dijeron que sus intereses en el Indo-Pacífico se veían perjudicados por el nuevo acuerdo. La Casa Blanca está en proceso de organizar una llamada con el presidente francés Emanuel Macron para discutir el asunto, según indicó el lunes la secretaria de prensa Jen PsakiEn cuanto a la pandemia, Biden ha señalado que en la reunión expondrá una nueva estrategia para vacunar en todo el mundo y pedirá a otros países que aumenten sus esfuerzos. La funcionaria de la Administración dijo que Estados Unidos hará una serie de anuncios sobre las nuevas contribuciones que piensa hacer para acabar con la pandemia.Estados Unidos tiene previsto celebrar el miércoles una cumbre virtual sobre el coronavirus para detallar esos objetivos, que se centrarán en las vacunas, los tratamientos y las tecnologías para ayudar a acabar con la pandemia."Va a pedir un esfuerzo de todos los participantes que pueda poner fin a esta pandemia mucho más rápidamente que si permitimos que las cosas se desarrollen sin el tipo de energía y esfuerzo sostenido que se requiere", señaló el funcionario de la administración.Aun así, se espera que Biden se enfrente a la presión de los líderes mundiales, especialmente los de los países con menores ingresos, que han suplicado a Estados Unidos que haga más para ayudar a los miles de millones de personas que aún no han recibido la primera dosis de una vacuna, antes de proporcionar a la gente de Estados Unidos las terceras vacunas, que la Administración de Biden ha estado impulsando.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido una "moratoria" sobre los refuerzos, y otros grupos médicos internacionales han criticado a EE.UU. por planificar el suministro de una tercera dosis a los estadounidenses cuando sólo el 20% de las personas elegibles en los países de bajos ingresos han sido vacunadas al menos parcialmente, en comparación con alrededor del 80% en algunos de los países más ricos, según la OMS.Estados Unidos ya ha repartido 140 millones de dosis a casi 90 países y tiene previsto repartir otros 200 millones de dosis antes de que acabe el año.Estados Unidos trató de adelantarse a otra área de críticas relacionadas con la pandemia en el período previo a la reunión al anunciar el lunes planes para poner fin a una prohibición de viaje de la era Trump que había impedido a los extranjeros de 33 países, incluidos muchos de los de Europa, viajar a Estados Unidos como precaución contra el COVID-19.El lunes, la Administración dijo que los ciudadanos extranjeros totalmente vacunados podrán viajar a Estados Unidos con una prueba de vacunación o un test de coronavirus negativo.La reunión de líderes mundiales de este año se reducirá en gran medida debido a la pandemia. La ONU ha dicho que 83 líderes harán sus declaraciones en persona y que el resto lo harán con declaraciones pregrabadas. Todos los delegados deben estar vacunados para entrar en la sala de debates y la mascarilla será obligatoria, excepto cuando alguien se dirija directamente a una reunión.