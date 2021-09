Biden defiende la trágica salida de Estados Unidos de Afganistán

“Era irse o escalar”

El presidente dijo que “era el momento de terminar la guerra” y que no iba a extenderla otra década. Culpó a Trump de reforzar a los talibanes con un acuerdo que dificultó la evacuación de las tropas.El presidente aseguró que “ya era hora de poner fin a esta guerra”, que se extendió por casi dos décadas, y añadió que las nuevas amenazas terroristas de 2021 deben ser la prioridad, y que para ello no es necesario tener tropas en el país.Es hora, dijo, de dejar de utilizar a los soldados estadounidenses para rehacer otros países."Creo que no hay suficiente gente que entienda lo mucho que le hemos pedido al 1% de este país que viste ese uniforme", señaló.El último vuelo estadounidense que salió de Kabul despegó un minuto antes de la medianoche del lunes, hora local. Fue despedido con fuegos artificiales y disparos mientras los talibanes celebraban la retirada, 20 años después de que su régimen fuera derrocado por las fuerzas estadounidenses."No iba a prolongar esta guerra para siempre, y no iba a prolongar una salida para siempre", dijo en su primer discurso público desde que las últimas tropas estadounidenses abandonaron Afganistán.Ante las críticas por la trágica salida, en medio de la cual hubo un atentado terrorista que mató a cientos de personas, Biden dijo no estar de acuerdo y calificó la partida, en cambio, como un "éxito extraordinario".La evacuación final de una guerra siempre enfrenta "desafíos" y "complejidades", dijo el mandatario al tiempo que culpó al expresidente Donald Trump de reforzar a los talibanes con un acuerdo que dificultó los esfuerzos de evacuación en Kabul.Estados Unidos evacuó en los últimos 17 días a 120,000 afganos, estadounidenses y extranjeros de Afganistán, según los datos de la Casa Blanca.Sin embargo, se estima que entre 100 y 200 ciudadanos estadounidenses siguen en el país junto con miles de afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses y que ahora temen por sus vidas con los talibanes tomando el control del país.La Administración de Biden ha dicho que seguirá trabajando para ayudarlos y que se mantienen las relaciones diplomáticas con el nuevo régimen afgano.“El 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo", dijo Biden en su discurso. Y añadió: "Seguimos comprometidos a sacarlos si quieren salir".La mayoría de los estadounidenses desaprueban la gestión de Biden de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes, pero sólo el 20% dijo que merecía la "mayor culpa por el estado actual" del conflicto.El presidente intentó revertir esta percepción. "Creo que [terminar la guerra] es la decisión correcta, una decisión sabia y la mejor decisión para Estados Unidos", señaló.Volvió a defender además la fecha límite del 31 de agosto para el retiro de las tropas, asegurando que el objetivo fue “salvar vidas estadounidenses”.El último mes de caos y derramamiento de sangre en Afganistán ha captado la atención en un momento en que la Casa Blanca esperaba que se dedicara temas de interés fronteras adentro, como el plan presupuestario del presidente de más de 4 billones de dólares en infraestructura, atención médica y programas de educación que también abriría una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados.