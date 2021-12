Biden enfrenta una prueba de alto riesgo en una llamada con Putin sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, se prepara para una de las llamadas más críticas de su presidencia, este martes, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto mientras recibe duras advertencias de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Moscú se está preparando para invadir Ucrania el próximo mes.En medio de una "profunda preocupación" por los planes de Rusia de una "acción militar significativa contra Ucrania", el presidente no tendrá en consideración ninguna de las "líneas rojas" de Putin sobre la expansión de la OTAN en Europa del Este y dejará claro que Estados Unidos está preparado para responder a una invasión con sanciones y, si es necesario, tropas adicionales en Europa para tranquilizar a sus nerviosos aliados, dijo el lunes un alto funcionario de la administración.La llamada se produce casi seis meses después de que Biden se reuniera con Putin por primera vez como presidente en Ginebra, Suiza, cuando esperaba calmar las tensiones al encontrar áreas donde Estados Unidos y Rusia podrían cooperar, como la seguridad cibernética y el control de armas estratégicas. Los dos líderes tienen una larga historia, y Biden ha dicho explícitamente que no tiene a Putin en una estima particularmente alta.Después de una reunión con Putin en 2011, el entonces vicepresidente Biden dijo que miró a Putin a los ojos y declaró: "No creo que tengas alma". Durante una entrevista en marzo, Biden calificó a Putin de asesino y dijo que el líder ruso "pagará un precio" por sus esfuerzos por socavar las elecciones estadounidenses de 2020. Y aunque la cumbre de junio fue cordial, las recientes escaladas del ejército ruso muestran que la reunión no produjo el tipo de relación "estable y predecible" que Estados Unidos esperaba.La relación dio un giro dramático el mes pasado cuando funcionarios estadounidenses comenzaron a dar la alarma sobre movimientos militares rusos irregulares cerca de la frontera con Ucrania.Movimientos rusos en la fronteraRusia ha reunido casi 100.000 soldados cerca de la frontera, dijo el general James McConville, jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU., y también ha construido líneas de suministro en el área, como unidades médicas y combustible que podrían sustentar un conflicto prolongado, una evaluación de inteligencia de Estados Unidos encontró que Rusia podría estar preparándose para invadir el próximo mes con hasta 175.000 soldados desde posiciones cercanas a las fronteras sur, oeste y noreste de Ucrania.Funcionarios informan de un "aumento significativo" en las operaciones de desinformación rusas que caracterizan al gobierno de Ucrania como ilegítimo. También han compartido con altos funcionarios ucranianos pruebas de que Rusia, a través del FSB, el sucesor de la KGB, está participando en actividades desestabilizadoras dentro de Ucrania para fomentar la disidencia contra la administración del presidente Volodymyr Zelensky.Altos funcionarios de la administración dicen que Biden, que se encargaba del tema Ucrania como vicepresidente de Barack Obama y ha realizado media docena de viajes ese país, es realista sobre lo que puede lograr directamente con Putin.Biden opina que cualquier conversación es mejor que el silencio, y cree que Putin responde a la franqueza y la fuerza. Cuando se siente en la Sala de Situación de la Casa Blanca el martes para realizar la videollamada, planea exponer en términos detallados las formas en que castigaría a Rusia si avanza una invasión.Esas sanciones incluyen "contramedidas económicas sustantivas" destinadas a infligir "un daño económico significativo y severo a la economía rusa", dijo el alto funcionario, en coordinación con los aliados europeos.En una entrevista, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, instó a Biden a mantenerse firme con Moscú."Si puedo aconsejar al presidente Biden, me gustaría que le dijera al Sr. Putin que no debería haber líneas rojas del lado del Kremlin. La línea roja está aquí en Ucrania y el mundo civilizado reaccionará sin dudarlo", dijo Reznikov."La idea de no provocar a Rusia no funcionará", agregó.A pesar de las escaladas militares, todavía no está claro si Putin ha tomado una decisión final para invadir Ucrania. Algunos funcionarios han especulado que la acumulación de tropas podría ser una forma de que Rusia aproveche las concesiones de Occidente. Se espera que Putin exija a Biden que ofrezca una garantía vinculante de que "excluirá cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas que nos amenacen en los territorios de los países vecinos, incluida Ucrania", dijo el asesor de relaciones exteriores de Putin, Yuri Ushakov.Sin embargo, cuando se le preguntó el lunes sobre dichas demandas de Rusia, el alto funcionario de la administración dijo: "No creemos que hablar de líneas rojas sea útil y, como ha dicho el presidente, no vamos a operar de acuerdo con esa lógica de aceptar las líneas rojas de cualquiera".Mientras tanto, muchos funcionarios estadounidenses creen que Rusia solo está utilizando las discusiones sobre la invasión de la OTAN como una excusa para atacar a Ucrania, sabiendo que Biden y otros funcionarios occidentales no aceptarán las demandas de Putin."Nuestra preocupación es que Rusia pueda cometer un grave error al intentar repetir lo que emprendió en 2014, cuando acumuló fuerzas a lo largo de la frontera, cruzó al territorio soberano de Ucrania y lo hizo alegando falsamente que fue provocado", dijo el secretario de Estado Antony Blinken a principios de este mes, refiriéndose a la invasión rusa de Crimea.Las posibles respuestasEstados Unidos y sus aliados europeos y de la OTAN han estado sopesando una serie de medidas para disuadir un ataque ruso, incluido el envío de asesores militares y nuevas armas a Ucrania. Estados Unidos también está tomando medidas para planificar despliegues adicionales de tropas estadounidenses en Europa en el flanco este de la OTAN para ayudar a tranquilizar a los aliados del continuo apoyo estadounidense, dijo el alto funcionario."Creo que podría anticipar que en el caso de una invasión, la necesidad de reforzar la confianza y las garantías de nuestros aliados de la OTAN y nuestros aliados del flanco oriental sería real. Y Estados Unidos estaría preparado para brindar esa tranquilidad", dijo esta persona. "Estamos trabajando mediante la planificación prudente de lo que tendríamos que hacer en caso de tal escalada y cómo tendríamos que garantizar la seguridad de nuestros aliados de la OTAN en ese contexto".También se están considerando nuevas sanciones "agresivas" contra los miembros del círculo íntimo de Putin y los productores de energía rusos, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Las nuevas sanciones económicas podrían apuntar a una variedad de sectores, incluidos los productores de energía, los bancos rusos y la deuda soberana de Rusia, dijeron las personas. También se está discutiendo seriamente sobre rechazar a los productores de energía rusos en los mercados de deuda en caso de que invadan Ucrania, dijo un alto funcionario estadounidense.Opción "nuclear"Los funcionarios también están considerando aislar a Rusia del sistema de pago internacional SWIFT en caso de que avance con una invasión, dijeron las fuentes, pero esa sería una opción "nuclear".Para algunos ucranianos, las posibles medidas no son suficientes. Un asesor de Zelensky dijo que imponer sanciones solo después de que Rusia se movilice para invadir sería inútil, y que al menos algunas sanciones deberían imponerse de forma preventiva para que Rusia retroceda."La opinión de Kiev es que cualquier posible sanción en caso de que Putin invada ya ha sido considerada por Moscú y proporciona un valor de disuasión cercano a cero", dijo el asesor. "Sin embargo, la imposición de fuertes sanciones ahora, con disposiciones de retroceso incorporadas en caso de que Rusia tome medidas reales para reducir la escalada, tiene la oportunidad de funcionar".