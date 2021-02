Biden: es esencial que la reforma migratoria incluya un camino a la nacionalidad

En un foro comunitario en Wisconsin este martes transmitido por CNN, el primero desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Biden habló sobre reforma migratoria, fondos para la policía, reapertura de escuelas, deuda estudiantil y otros temas de interés.El presidente Joe Biden dijo que es esencial que la propuesta de reforma migratoria que se planea presentar pronto incluya la posibilidad de que inmigrantes puedan nacionalizarse eventualmente después de regularizar su estatus migratorio.“Bueno, sí”, respondió Biden cuando el presentador de CNN Anderson Cooper le preguntó en un foro comunitario celebrado la noche de este martes en Milwaukee, Wisconsin, si era “esencial” que la medida a presentarse incluyera la posibilidad de que los indocumentados se nacionalizaran después de varios años de convertirse en residentes legales.Biden ha prometido apoyar una reforma migratoria para regularizar el estatus de los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en el país. NBC News reportó el lunes que el gobierno de Biden y demócratas del Congreso planean presentar una propuesta esta semana. La iniciativa incluiría la posibilidad de que los solicitantes aprobados eventualmente se puedan nacionalizar, ampliaría el programa para refugiados y enviaría más tecnología a la frontera con México.También se están considerando otros cambios, como procesar asilo para menores en sus países de origen y más beneficios para los dreamers, inmigrantes que fueron traídos al país de niños.“Existe una alternativa razonable hacia la ciudadanía”, dijo Biden durante el foro comunitario de CNN.El presidente luego comparó el problema migratorio de Estados Unidos con la política exterior “xenófoba” de China, dando a entender que los trabajadores inmigrantes ayudarían al país a mantener la economía.“Una de las razones por las que hemos podido competir tan bien con el resto del mundo es porque la mayoría de nuestra competencia es xenófoba”, dijo Biden al hablar sobre China y su política exterior.“Ellos son tan xenófobos que no dejan que nadie entre (a China) y hay más gente retirada que trabajando. ¿Cómo pueden mantener un crecimiento económico si hay más gente retirada (que trabajando)?”Más dinero para las policías, no menosPor otro lado, Biden reiteró que no apoya quitar fondos a la policía. Por el contrario, agregó, respalda la idea de asignarle más fondos.“Tenemos que asignar más dinero para el trabajo policial de tal manera que tengamos una verdadera seguridad policial comunitaria”, dijo Biden.El tema de la asignación de fondos para la policía resaltó el año pasado durante las protestas generalizadas en contra de la brutalidad policial tras la muerte brutal del afroestadounidense George Floyd a manos de policías blancos. Activistas y varios demócratas pidieron por aquel entonces que les quitaran fondos a las agencias policiales y que el dinero ahorrado se invierta en servicios comunitarios.Biden habló sobre varios cambios que se pueden hacer para reformar el sistema de justicia criminal, especialmente más atención al historial y actitud de los solicitantes de puestos policiales.“Debería de haber muchas más pruebas psicológicas, como las que hay en la comunidad de espionaje", sugirió. "Cuáles son las cosas que hacen que respondas de la manera como respondes porque también existe, existe un prejuicio inherente en el sistema”, añadió.El crédito estudiantilDurante el town hall de este martes, un miembro del público señaló que la propuesta del presidente de cancelar $10,000 en deuda estudiantil por cada prestatario no era suficiente; pero el presidente insistió en que no estaba de acuerdo con la propuesta de otros colegas demócratas de cancelar $50,000 dólares, o al menos no en hacerlo a través de una acción presidencial."Creo que en este momento de dolor y tensión económicos deberíamos eliminar los intereses de las deudas acumuladas, número uno. Y número dos, estoy dispuesto a cancelar la deuda de $10,000, pero no [$50,000]", dijo Biden, alegando que no cree que se pueda hacer con la acción presidencial.Según el presidente, el gobierno no debería perdonar las deudas de las personas que fueron a "Harvard, Yale y Penn", y también indicó que cree que el Congreso debería legislar para convertir la medida en legislación."El presidente ha apoyado y continúa apoyando la cancelación de $10,000 de deuda de préstamos estudiantiles federales por persona como respuesta a la crisis del covid", dijo este mes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki y aseguró que el presidente estaba "pidiendo al Congreso que redacte la propuesta" para firmarla.Una de las primeras medidas de Biden en el cargo fue la de extender la moratoria en los pagos de préstamos e intereses de deuda estudiantil, un beneficio implementado por la administración anterior. La moratoria se extendió hasta el 1 de octubre.La reapertura de escuelasEn este foro comunitario transmitido por CNN, el primero desde que el mandatario llegó a la Casa Blanca, Biden también trató temas relacionados con la pandemia, las restricciones y la necesidad de reabrir las escuelas.El presidente dijo este martes que su objetivo es que la mayoría de las escuelas K-8 (un tipo de escuela pública que prepara a estudiantes desde el jardín de infancia hasta la enseñanza secundaria) vuelvan a abrir físicamente cinco días a la semana antes de terminar sus primeros 100 días en el cargo, después de que el ritmo de contagios ha empezado a descender en el país, a pesar de lo cual sigue siendo el más afectado del mundo por la pandemia."Creo que estaremos cerca de eso al final de los primeros 100 días", dijo Biden durante el conversatorio de este martes por CNN en Milwaukee. "El objetivo será cinco días a la semana", añadió.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, había dicho la semana pasada que el objetivo de Biden era que más del 50% de las escuelas realizaran al menos un día a la semana de aprendizaje presencial antes de finalizar los primeros 100 días de su gobierno. Pero más tarde Psaki dijo que el objetivo general de Biden es que las escuelas estén abiertas cinco días a la semana, algo que el presidente corroboró este martes.Biden también sugirió que las escuelas podrían considerar realizar clases durante el verano para ponerse al día, ya que muchos estudiantes llevan todo el curso en aprendizaje virtual.A tono con la guía de los CDC, el presidente mencionó las medidas necesarias para regresar a las escuelas de manera segura, como el uso generalizado de mascarillas. También dijo que cree que los maestros deberían ascender en la escala de prioridades para recibir la vacuna.