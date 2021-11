Biden firma el proyecto de ley de infraestructura tras una ardua batalla legislativa

La promulgación de la histórica ley proporcionará miles de millones de dólares para construir carreteras, puentes y aeropuertos, lo que se espera resulte en la creación de miles de empleos en el país.

“Aquí en Washington, hemos escuchado innumerables discursos y promesas, listas de expertos con lo que se debía hacer, pero hoy finalmente lo estamos llevando a cabo”, afirmó Biden el lunes. “Así que mi mensaje para el pueblo estadounidense es este: Estados Unidos se está moviendo nuevamente y sus vidas están por mejorar”, agregó.Tras las derrotas electorales de este año, los demócratas están apostando buena parte de su capital político para las elecciones intermedias del próximo año a la aprobación de esta legislación, que también ha contado con apoyo de los republicanos.Si bien la ceremonia en el patio sur de la Casa Blanca estuvo cuidadosamente diseñada para destacar la naturaleza bipartidista del proyecto de ley y se pospuso una semana para que los miembros del Congreso pudieran asistir, varias figuras notables del Partido Republicano que votaron a favor de la legislación estuvieron ausentes, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien representa a Kentucky.Entre los republicanos que sí asistieron, estaban el senador por Ohio, Rob Portman, quien fue uno de los oradores del evento junto a Mitt Romney, senador por Utah y Shelley Moore Capito, senadora por Virginia.La Casa Blanca informó que todos los legisladores que votaron a favor del proyecto de ley estuvieron invitados, incluidos 19 republicanos en el Senado y 13 miembros de la Cámara de Representantes, además de otros funcionarios republicanos que ocupan cargos de elección popular en Gobiernos estatales.Desde que se aprobó el proyecto, los legisladores republicanos que votaron a favor de este se han convertido en un blanco de ataques de sus propios compañeros de partido. Algunos incluso han dicho que recibieron amenazas de muerte (no de sus colegas, sino del público).Tras la ratificación del proyecto de ley, Biden iniciará una gira de trabajo para promover los beneficios del paquete al público y presionar al Congreso para que apruebe un segundo proyecto de gastos para la seguridad social y el medio ambiente, de 1.75 billones de dólares.El presidente visitará este martes un puente interestatal en New Hampshire y el miércoles se dirigirá a una fábrica de vehículos eléctricos en Michigan. La semana pasada visitó el puerto de Baltimore para hablar sobre el transporte y su logística.La Casa Blanca atribuyó las derrotas de los demócratas en Virginia y Nueva Jersey a principios de este mes a la falta de acción para aprobar la agenda legislativa de Biden.Si bien Biden busca obtener capital político por la nueva ley, la prioridad de la Casa Blanca es aprobarSe mantiene enfocada en tratar de que el Congreso apruebe un proyecto de ley de gastos separado de $ 1,75 billones que financiaría medidas como prekínder universal y programas para reducir los costos médicos.En las últimas semanas, Biden ha visto caer sus índices de aprobación. después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley de infraestructura, indicó que la aprobación del trabajo de Biden era del 41%, si bien la misma encuesta mostraba que el 63% apoyaba el proyecto de infraestructura.Según la encuesta, solo el 35% de los estadounidenses cree que Biden ha logrado mucho o bastante durante sus primeros 10 meses en el cargo.La Casa Blanca ha tratado de convencer al público de que el proyecto de ley está relacionado con el alivio de las presiones económicas en torno a la inflación, la escasez de productos y la escasez de mano de obra.El ex alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, será el encargado de coordinar la implementación de este plan de infraestructura bipartidista.