Biden firma proyecto de ley aprobado por el Congreso para evitar el cierre del gobierno federal

(Pero hasta diciembre)

El Senado y la Cámara de Representantes votaron con el fin de evitar que la administración se quedara sin recursos para operar, lo que hubiese obligado al gobierno a mandar a sus casas a cientos de miles de empleados federales sin pago de sueldos. Horas más tarde, el presidente Joe Biden firmó el proyecto.La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el jueves una medida provisional de financiación del gobierno para evitar un cierre total. El voto ocurre antes de la fecha límite de medianoche. Horas más tarde, el presidente firmó la resolución.La Cámara Baja votó 254-175 y unas horas antes el Senado había dado luz verde con un voto 65-35, una muestra de bipartidismo en ambas cámaras.La jefa de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que la legislación mantendrá los servicios del gobierno federal funcionando, lo que evitará enviar a sus casas sin sueldo a cientos de miles de trabajadores. "Un cierre es algo que nadie quiere", aseveró.El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la votación del Senado como un "rayo de esperanza". "Por este momento, este es uno de los mayores problemas que nos ha enfrentado en los últimos tiempos, asegurarnos de que el gobierno permanezca abierto, y ahora podemos estar seguros de que lo hará", dijo Schumer en la sala, antes de la votación final.A principios de la semana, los republicanos del Senado bloquearon un proyecto similar, pero que incluía un aumento del llamado ‘techo de la deuda’, el nivel del endeudamiento que el Congreso permite al Ejecutivo para que sufrague los compromisos adquiridos por el Tesoro.Aunque tradicionalmente la suspensión del techo de la deuda o su aumento ha sido un trámite que se ha resuelto con apoyo bipartidista, en esta ocasión los republicanos se niegan a ayudar a los demócratas en el proceso, aduciendo que les facilitará aumentar el gasto público.Los demócratas han replicado diciendo que bajo el gobierno de Donald Trump, con cuyas políticas de recorte de impuestos ellos no estaban de acuerdo, votaron a favor de suspender el techo de la deuda.Los riesgos de esperarSin embargo, como recordó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una comparecencia ante el Congreso la mañana del jueves, el límite de la deuda está destinado a pagar por compromisos ya adquiridos por el Estado.Yellen advirtió que, de no subirse el límite, la economía nacional podría verse impactada y millones de puestos de trabajo se verían en peligro de desaparecer. Además, sería la primera vez que EEUU entraría en una cesación de pagos, cuando el Tesoro tenga que establecer un cronograma para hacer frente a sus compromisos, privilegiando unos deudores por encima de otros."Casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir pagos del Seguro Social o recibirlos con retraso. Nuestras tropas no sabrían cuándo recibirían su próximo cheque de pago. Tenemos 30 millones de familias que dependen de los créditos fiscales mensuales por hijos y no recibirían ese alivio, al menos no a tiempo", explicóYellen dijo que la experiencia de 2011, cuando se presentó un impasse similar que se resolvió a última hora y llevó a que las empresas evaluadoras de riesgos redujeran el perfil crediticio de EEUU por primera vez en la historia.Para Yellen eso mostró cómo esperar hasta el último minuto para elevar el techo de la deuda puede afectar la confianza de los inversores y los consumidores, sacudir el mercado de valores y aumentar los costos de los préstamos.Un aumento en las tasas de interés significaría pagos de intereses más altos para todos los prestatarios, dijo Yellen, incluso en hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para pequeñas empresas.