Biden firmó la ley que otorga la Medalla de Oro del Congreso

El presidente firma la ley que otorga la Medalla de Oro del Congreso a los agentes que respondieron al asalto al Capitolio"Estados Unidos les debe una deuda que nunca podrá pagar del todo", dijo Biden a la veintena de policías presentes en el acto de firma de la ley en la Casa BlancaEl presidente Joe Biden promulgó una ley en la Casa Blanca el jueves para otorgar medallas de oro del Congreso a las fuerzas policiales que respondieron al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.La Medalla de Oro del Congreso es la “máxima expresión del reconocimiento nacional del Congreso de los Estados Unidos por los logros y contribuciones distinguidos de personas o instituciones”, según el Senado de los Estados Unidos.Biden agradeció a los oficiales en una ceremonia realizada en el Rose Garden “por proteger nuestro Capitolio, y quizás lo más importante, por proteger nuestra Constitución y salvar las vidas de los miembros debidamente elegidos del Senado, en la Cámara y nuestro personal”.Veintiún republicanos de la Cámara votaron en contra de otorgar las medallas.No todos los legisladores disidentes explicaron por qué votaron en contra del proyecto de ley, pero algunos parecieron estar en desacuerdo con el uso de la palabra “insurrección” para referirse al ataque del 6 de enero al edificio del Capitolio de Estados Unidos por seguidores del expresidente Donald Trump que buscaban revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.Pero en el Rose Garden, el presidente emitió una dura crítica a los revisionistas que han querido cambiar la narrativa sobre los hechos del 6 de enero.“Una turba de terroristas extremistas lanzó un asalto violento y mortal contra la casa del pueblo y el ritual sagrado para certificar elecciones libres y justas. No fue disensión. No fue un debate. No fue democracia. Fue una insurrección. Fue un alboroto y un caos. Fue radical y caótico. Y fue inconstitucional. Quizás lo más importante, fue fundamentalmente antiestadounidense”, dijo el presidente.También subrayó que “la tragedia de ese día merece la verdad por encima de todo. No podemos permitir que se reescriba la historia. No podemos permitir que se olvide el heroísmo de estos oficiales. Tenemos que entender lo que sucedió. La verdad honesta y sin adornos: tenemos que enfrentarlo. Eso es lo que hacen las grandes naciones, y nosotros somos una gran nación”, continuó Biden.La Medalla de Oro del Congreso se otorgará a la sede de la Policía del Capitolio de Estados Unidos y al Departamento de Policía Metropolitana de Washington, DC. Se entregarán dos medallas adicionales a la Institución Smithsonian y al Arquitecto del Capitolio para fines de exhibición e investigación.La firma del proyecto de ley se produce días después de que se revelara que dos agentes más de la Policía Metropolitana que respondieron al ataque del 6 de enero murieron recientemente por suicidio.En total, han ocurrido cuatro suicidios conocidos de oficiales que respondieron al Capitolio durante el ataque.El evento también se produce menos de dos semanas después de que los oficiales que experimentaron la insurrección del 6 de enero testificaran ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque. Esos agentes -Aquilino Gonell, Michael Fanone, Harry Dunn y Daniel Hodges- describieron las secuelas físicas y psicológicas que dejó para ellos y muchos de sus compañeros el asalto, en el que sufrieron golpes e insultos racistas.