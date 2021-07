Biden lanza campaña nacional en defensa del voto

Dice que EEUU se enfrenta a su mayor prueba desde la Guerra Civil debido a las leyes que restringen el voto

El presidente, quien afirma que proteger el acceso a las boletas de votación es la causa central de su presidencia, se ha enfrentado a duras críticas de sus aliados por supuestamente no hacer lo suficiente.El presidente Joe Biden declaró que preservar los derechos de voto son "la prueba más importante para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil", al tiempotomaron medidas dramáticas para obstaculizar el último esfuerzo de los republicanos texanos, quienes buscan aprobar una polémica ley electoral que restringe el acceso a votar."No es una hipérbole: desde la Guerra Civil", insistió Biden, quien sostiene que proteger el acceso a las boletas de votación es la causa central de su presidencia. El mandatario demócrata se ha enfrentado a fuertes críticas de sus aliados por no hacer más, a la no menos dura oposición republicana y, que ha impedido que avancen algunas de sus propuestas.En el National Constitution Center en Filadelfia, Biden calificó los esfuerzos para restringir el acceso al voto como "antiestadounidenses" y "antidemocráticos" y lanzó una andanada contra su predecesor,, quien alegó sin fundamentos que le fue robada la elección de 2020 por un supuesto fraude del cual no ha presentado ni una sola prueba.Biden también calificó como "un imperativo nacional" la aprobación de propuestas del Congreso para anular las nuevas restricciones estatales de votación y restaurar partes de la Ley de Derechos Electorales que fueron frenados en los últimos años por la Corte Suprema.En un apasionado discurso, el mandatario mencionó incluso diferencias entre el conflicto armado que enfrentó el norte contra el sur del país entre 1861 y 1865 con la crisis política actual. "Los confederados en ese entonces nunca violaron el Capitolio como lo hicieron los insurrectos el 6 de enero. No digo esto para que se alarmen. Lo digo porque deben alarmarse".Pero Biden afirmó que hay espacio para la acción. "Tenemos los medios, solo necesitamos la voluntad. La voluntad de salvar y fortalecer nuestra democracia", aseguró.El mandatario evitó cualquier mención sobre la posibilidad de que intente alterar, que se interpone en el camino de esa legislación federal.dijo que lanzaría una campaña nacional para armar a los votantes con información sobre cambios en las reglas y restricciones antes de las elecciones de mitad de periodo de 2022. "Tenemos que prepararnos ahora", afirmó el presidente.Los comentarios de Biden se produjeron un día después de que los demócratas de Texas se fueran a Washington DC en un esfuerzo por negarle a su Legislatura controlada porpara aprobar un proyecto de ley que impone nuevas restricciones a la votación en el estado.Los legisladores, que llegaron a la capital de la nación el lunes por la noche, dijeron que estaban preparados para permanecer en la capital del país, fuera del alcance de las fuerzas del orden de, hasta que concluya una sesión legislativa especial a principios del próximo mes. La acción marca un nuevo y dramático enfrentamiento sobre el derecho al voto en Estados Unidos.Parados cerca de los escalones del Capitolio de Estados Unidos para una conferencia de prensa antes de una reunión con el líder de la mayoría del Senado,, los demócratas prometieron "mantenerse al margen y acabar con este proyecto de ley".