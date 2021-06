Biden llega al Reino Unido, la primera escala de su viaje a Europa

Biden inició su primera gira europea como presidente con una agenda que incluye la Cumbre del G-7y una Cumbre de la OTAN, además de varios encuentros con líderes europeos y con Vladimir PutinEl presidente Joe Biden llegó este miércoles al Reino Unido en la primera escala de su primer viaje internacional, que le llevará a reunirse con varios aliados europeos, antes de entrevistarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Suiza.El avión presidencial Air Force One aterrizó a las 19.40 hora local (14.40 EST) en la base área de la Royal Air Force en Mildenhall.Biden se dirigirá en un discurso a las fuerzas estadounidenses destacadas en este lugar antes de viajar a Cornualles, donde participará a partir del viernes en la Cumbre del G-7.El jueves, Biden se reunirá con el primer ministro británico, Boris Johnson y asistirá a la reunión del G-7, donde anunciará que Estados Unidos tiene un plan para comprar 500 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para donarlas a otros países que luchan con un suministro limitado,De esas dosis, 200 millones se donarán este año y 300 millones se donarán durante el primer semestre del próximo año.Las dosis se distribuirán a través de COVAX, un programa humanitario dirigido en parte por la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo distribuir las vacunas de manera justa, a 92 países de bajos ingresos, así como a la Unión Africana.En la Cumbre del G-7Algunos de los temas en la mesa en la Cumbre del G-7, (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón) serán la recuperación de la pandemia, la lucha contra la crisis climática o la hegemonía de China y los ciberataques lanzados desde Rusia.Antes de partir este miércoles hacia Europa, Biden adelantó que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la covid-19.El mandatario estará hasta el domingo en el Reino Unido, donde también tiene previsto mantener un encuentro ese día con la reina Isabel II en el castillo de Windsor.Más tarde, en la capital belga, Biden tiene programado acudir a la cumbre de la OTAN del próximo 14 de junio y a otra entre Estados Unidos y la Unión Europea al día siguiente.El mensaje principal de Biden será, como el mismo describió en un editorial en el diario The Washington Post el fin de semana, que EE.UU. renueva su compromiso con los aliados y socios, y que quiere demostrar la capacidad de las democracias para afrontar los retos.Todo esto antes de reunirse con Vladimir Putin en su primer cara a cara, que está programado para ocurrir en Ginebra el próximo día 16.Estados Unidos ha dicho que busca una relación “predecible” con Moscú y que pretende rebajar la temperatura en una relación, marcada por desacuerdos sobre la soberanía de Ucrania y la ola de ciberataques supuestamente lanzados desde territorio ruso.Poco interés de estadounidensesPese a la aparente relevancia de este primer viaje, la población estadounidense tiende a no ver la conexión entre la política interior y exterior de su gobierno, lo que provoca que preste “poca atención” a este tipo de desplazamientos oficiales, según dijo a Efe el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California (USC, en sus siglas en inglés), Steven Lamy.Para el experto en política internacional, esta es una de las razones por las que la Administración de Biden ha lanzado una campaña de diplomacia llamada “la política exterior comienza en casa”, con el objetivo de enfatizar cómo este viaje cubrirá “temas domésticos” como el comercio, la pandemia de la covid-19, la defensa de los principios y prácticas democráticas de EE.UU. y el cambio climático.“También está promoviendo la idea de restaurar el liderazgo de Estados Unidos y asegurar a nuestros socios en Europa que somos un aliado confiable y que apoyamos a la OTAN, la Unión Europea y otras instituciones regionales y globales”, agrega Lamy.En una de las últimas encuestas del centro de investigación Gallup, aproximadamente el 20 % de los encuestados dijeron que los asuntos exteriores estaban entre los cinco temas más importantes que un presidente debe tener en cuenta desde el Despacho Oval.