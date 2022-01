Biden ordena a aseguradoras cubrir gratis 8 test caseros al mes por persona

El presidente de Estados Unidos, ordenó a las aseguradoras privadas que cubran de forma gratuita ocho test caseros de COVID-19 al mes por persona a partir del próximo 15 de enero, informó el lunes la Casa Blanca.Según un comunicado, gracias a esta medida, aquellos individuos con un seguro privado de salud o una póliza grupal que adquieran un test rápido de COVID-19, autorizado por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés), tendrá cubierto el coste completo de la prueba.El Gobierno explicó que las compañías deberán cubrir ocho test rápidos al mes por persona, con lo que una familia de cuatro miembros que estén todos bajo la misma póliza debería tener acceso a 32 pruebas de COVID caseras gratuitas.La Casa Blanca agregó que el límite de ocho no existirá para aquellos individuos que se hagan la prueba bajo prescripción médica, con lo que podrán hacerse todos los test que necesiten siempre y cuando su médico se lo pida.El Ejecutivo explicó que la medida se enmarca en los esfuerzos para expandir el acceso a test rápidos en el país.Básicamente, cualquier persona asegurada podrá a partir del sábado comprar una prueba casera de COVID, bien por internet o en las farmacias o establecimientos autorizados para venderlas, y recibir el importe de su coste bien por anticipado o después por parte de su aseguradora.En ese sentido, la Administración de Biden afirmó que está incentivando que las empresas de seguros permitan que la gente adquiera los test en una serie de farmacias y establecimientos determinados para que no tengan que hacer el desembolso de su propio bolsillo y luego reclamar el dinero a la aseguradora.La Casa Blanca indicó que en este caso las compañías cubrirían el coste de los test caseros por adelantado, ahorrando a los consumidores las molestias de tener que solicitar luego un reembolso.Si la persona prefiere adquirir la prueba en una farmacia o establecimiento diferente al elegido por la aseguradora, el Gobierno establece que la compañía deberá en ese caso reembolsar el importe del test, que no puede ser superior a los 12 dólares.El Gobierno recordó que, más allá de las aseguradoras privadas, requirió que los programas estatales de Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a los más pobres, y el Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) cubran los test caseros sin exigir copago.Biden anunció en diciembre pasado que iba a adquirir 500 millones de pruebas caseras de COVID-19, iba a reforzar el personal en los hospitales y ampliar los sitios de vacunación, como parte de la estrategia para contener el impacto de la variante ómicron.Esas pruebas, que serán gratuitas, podrán ser solicitadas online a través de una página web que habilitará el Ejecutivo y sobre la que se ofrecerán detalles a finales de esta semana, dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.Psaki agregó, además, que esperan los estadounidenses puedan comenzar a solicitar por internet esos test a lo largo de este mes.