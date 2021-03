Biden pide a México ayuda para frenar a los migrantes que buscan llegar a EEUU (como hizo Trump)

El presidente Joe Biden preguntó a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una reciente videollamada si podía “hacer más” para ayudar a EEUU a resolver la crisis migratoria, según el diario neoyorquino.El gobierno de Joe Biden ha pedido a México una ayuda que recuerda el controvertido plan que usó su predecesor Donald Trump: que frene la migración en la frontera con Guatemala y reciba a más familias expulsadas de Estados Unidos, reportó el diario The New York Times.Fue el propio Biden quien preguntó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una videollamada este mes si podía “hacer más” para ayudarlos a resolver la crisis generada por la oleada de migrantes de Centroamérica que llegan a la frontera en busca de asilo, según fuentes del mismo medio.La estrategia se estaría preparando a puertas cerradas, mientras Biden ha hecho lo posible por mostrar que su agenda migratoria es muy distinta a la de Trump. En sus primeros días en la Casa Blanca eliminó la controversial política de 'tolerancia cero', canceló las expulsiones aceleradas de niños que eran justificadas por la pandemia y ha propuesto la legalización de millones de indocumentados.Parece que está cambiando el discurso de Biden sobre lo que está ocurriendo en la frontera con México. “Lo puedo decir con toda claridad: no vengan”, dijo el presidente refiriéndose a los migrantes centroamericanos en una entrevista concedida a la cadena ABC News. "No dejen su pueblo, ciudad o comunidad", reiteró el mandatario.El aumento considerable de personas que buscan entrar a Estados Unidos le ha valido fuertes críticas a su gobierno. Los líderes republicanos la catalogan como una crisis sin precedentes resultado de políticas laxas, pero la Casa Blanca responde que heredó un sistema migratorio “inservible”.El gobierno de México reconoce que está colaborando con su vecino del norte para evitar que esta crisis se exacerbe en un futuro cercano. “Ambos gobiernos cooperan sobre la base de un sistema de migración ordenado y seguro”, dijo Roberto Velasco, director general para la región de América del Norte de la Cancillería mexicana, en un comunicado enviado a The New York Times.La Casa Banca no se ha pronunciado sobre esta presunta negociación. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insistió esta semana que la situación en la frontera “está controlada” y defendió la política de Biden de permitir que los niños que cruzan solos permanezcan en el país.