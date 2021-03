Biden pide paciencia ante covid-19 mientras gobernadores republicanos se rebelan y anuncian reaperturas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a su primer enfrentamiento de ciencia contra política con poderosos gobernadores republicanos del sur, un choque que podría definir el resultado de la carrera para vacunar a suficientes estadounidenses antes de que las variantes se impongan.Biden llamó este martes al país a aguantar por un tiempo más mientras utilizaba los amplios poderes de tiempos de guerra bajo la Ley de Producción de Defensa en otro gran salto adelante en la campaña de inoculación, al anunciar que habría suficientes dosis para todos los adultos estadounidenses a finales de mayo. Dio a conocer un plan pionero para que el gigante farmacéutico Merck fabrique una vacuna desarrollada por su rival Johnson & Johnson.«Hay luz al final del túnel, pero no podemos bajar la guardia ahora para asegurarnos de que la victoria sea inevitable; no podemos asumir eso. Debemos permanecer alerta, actuar rápido y agresivamente y cuidarnos unos a otros», dijo el presidente.Pero los gobernadores de Texas y Mississippi desafiaron las advertencias del Gobierno federal de no relajar las restricciones y abrir sus economías demasiado rápido, actuando por su cuenta mientras las nuevas infecciones se estabilizan en niveles altos y aumentan los temores de un gran repunte en las próximas semanas. El lunes, la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), advirtió que con la propagación de variantes, «podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo».Las inminentes aperturas son paradójicamente un síntoma del éxito de Biden a medida que crece la confianza en la disponibilidad de vacunas, que se han implementado rápidamente desde que asumió el cargo. Pero los expertos advierten que abrir demasiado rápido podría proporcionar la gran placa de Petri que las nuevas variantes de covid-19 necesitan para prosperar. Esas variantes regularmente no solo son más infecciosas, sino que también podrían hacer que las vacunas, que se espera que allanen el camino para salir de la crisis que ya lleva un año, sean menos efectivas. Eso significa que estados como Texas y Mississippi, que fueron lentos en adoptar medidas como el uso de cubrebocas, no solo están arriesgando a sus propios ciudadanos sino también a todos los demás estadounidenses.Si las nuevas infecciones se afianzan antes de que se vacunen suficientes estadounidenses, el deseo de influir en el sentimiento político que considera que el asesoramiento científico del gobierno equivale a una infracción de la libertad individual podría retrasar el regreso a la vida normal.«Tengo que ser honesto con ustedes, esta batalla está lejos de terminar», dijo Biden en la Casa Blanca, advirtiendo que la pandemia podría comenzar a empeorar a medida que se propaguen nuevas variantes, como las que se encontraron por primera vez en el Reino Unido y Sudáfrica.Sin embargo, en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott tomó exactamente el camino opuesto al anunciar que un grave daño económico y una caída en las infecciones lo llevaban a levantar un mandato de uso de mascarillas y todas las restricciones a los negocios a partir de la próxima semana.«Ahora es el momento de abrir Texas al 100%», dijo Abbott.El texano es un aliado de Donald Trump y parte de un grupo de gobernadores del sur que el año pasado atendieron las demandas del entonces presidente de reabrir mientras desobedecían los consejos científicos, lo que ayudó a desencadenar un aumento de infecciones en el verano que elevó la cifra nacional de muertos por la pandemia, que ahora es de más de medio millón.‘Un error gigantesco’De alguna manera, estas aperturas prematuras son ejemplo de que aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla, con declaraciones aún más prematuras de victoria sobre el virus, después de que celebraciones previas ayudaron a asegurar que EE.UU. ganara la dudosa distinción de tener la mayoría de las infecciones y de las muertes por covid-19.«Es un error gigantesco», dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington.«No les está yendo bien … hemos visto esta película y no salió bien», dijo Reiner, refiriéndose al estado de la pandemia en Texas.Otro republicano del sur, el gobernador Tate Reeves de Mississippi, también anunció el fin de todos los mandatos de uso de mascarilla en los condados y dijo que las empresas pueden abrir a partir del miércoles al 100% de su capacidad. «Nuestras hospitalizaciones y el número de casos se han desplomado, y la vacuna se está distribuyendo rápidamente. ¡Es el momento!», tuiteó Reeves.Los republicanos no son los únicos gobernadores que alivian las restricciones, a medida que los nuevos casos de covid-19 y las muertes por el virus han disminuido después de un pico durante las fiestas. Algunos estados y ciudades gobernados por demócratas también lo están haciendo, pero a diferencia de Texas y Mississippi, no actúan como si el virus simplemente hubiera desaparecido.Las aperturas prematuras están causando frustración en la Casa Blanca, a medida que Biden intenta cumplir su promesa de erradicar el virus y los nuevos avances en la fabricación de vacunas indican que la seguridad relativa podría estar a solo unos meses de distancia.«Ciertamente entendemos la presión bajo la que están sometidos los gobernadores y apreciamos la relación de trabajo que tenemos con el gobernador Abbott», dijo Andy Slavitt, asesor principal del equipo de respuesta contra el covid-19 de la Casa Blanca.«Pero al mismo tiempo, creemos que es un error levantar estos mandatos demasiado pronto. Las mascarillas están salvando muchas vidas. Realmente espero que las empresas, la comunidad y la gente de Texas, los alcaldes, los condados, lo reconsideren. Espero que el gobernador lo reconsidere. Ojalá los estados se queden con esto hasta que terminemos con la vacunación y pasemos al otro lado».Expertos médicos describieron las aperturas prematuras como absurdas en un momento en el que hay señales de que las infecciones pueden estar a punto de aumentar nuevamente desde niveles ya altos y las vacunas indican que el final puede incluso estar a la vista. Es casi seguro que aliviar las restricciones signifique la muerte de personas que podrían haber estado vivas en tan solo unos meses cuando las vacunas alcancen una distribución en masa.«Es simplemente irresponsable», dijo la Dra. Leana Wen, excomisionada de salud de Baltimore. «Podría echar abajo todo el trabajo increíble que hemos hecho hasta ahora», dijo Wen. Agregó que los mandatos de uso de mascarillas permitirían que las escuelas reabrieran y las empresas se recuperaran, y son un camino hacia la libertad, no la infringen.‘Ya no son necesarias’Abbott dijo que ya era hora de que se confiara en que los texanos tomen sus propias precauciones para detener el covid-19 y que la intervención del gobierno no era necesaria.«No se equivoquen, el covid-19 no ha desaparecido, pero está claro que por las recuperaciones, vacunas, reducción de hospitalizaciones y prácticas seguras que los texanos usan, los mandatos estatales ya no son necesarios», dijo.«Con este decreto, nos aseguramos de que todas las empresas y familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino».Pero la idea de que las vacunas han cambiado el juego ya se ve socavada por el hecho de que solo el 6,5% de los texanos han sido completamente vacunados, muy por debajo de la cifra necesaria para garantizar la inmunidad colectiva y detener la propagación del virus. En Mississippi, solo el 7,4% de los residentes han sido completamente vacunados.Muchos funcionarios locales en Texas reaccionaron negativamente al anuncio de Abbott. El juez del condado de Dallas Clay Jenkins, un demócrata, acusó al gobernador de tratar de distraer de sus fracasos durante una tormenta invernal la semana pasada en el estado que provocó la suspensión de gran parte de la red eléctrica.«¡Debe concentrarse en lo que los médicos, los hechos y la ciencia dicen que es seguro; no en lo que el gobernador dice que es legal!», escribió Jenkins en Twitter.El juez Ricardo Samaniego, un demócrata del condado de El Paso, que ha sido golpeado por el covid-19, dijo que sus autoridades tenían 280 cuerpos en las instalaciones de detención del condado y advirtió que la directiva de Abbott era equivalente a eliminar el requisito de usar cinturones de seguridad.«Nuestra comunidad hubiera apreciado sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, y la salud pública hubiera apreciado que se hubiera concentrado en los peligros de una nueva variación del virus que está emergiendo rápidamente», tuiteó Samaniego.La ciencia contra la políticaEl choque entre Washington y varios estados muestra que el duelo entre ciencia y política no terminó cuando Trump dejó la Casa Blanca. Muchos conservadores se han resistido a los consejos científicos para mantener cerradas empresas no esenciales con el argumento de que constituyen una violación inaceptable de los derechos básicos. Otros han puesto en duda la ciencia y han calificado a líderes como Biden de desesperados por mantener a los estadounidenses encerrados para ejercer sus propios poderes liberales, aunque parece probable que el presidente obtenga un dividendo político si es capaz de conquistar el virus.No hay duda de los salvajes costos económicos y sociales de los confinamientos, cierres de empresas y restricciones. Decenas de millones de estadounidenses están sufriendo financieramente, han estado atrapados en casa durante meses y separados de sus familias. Una generación de escolares está pagando un precio terrible por el virus. El país está desesperado por volver a algo parecido a la normalidad.Biden argumentó el martes que tal privación es una de las razones por las que el Congreso debe aprobar rápidamente su paquete de rescate covid de US$ 1,9 billones, que contiene beneficios de desempleo extendidos, ayuda para pequeñas empresas y efectivo para abrir escuelas, y busca expandir rápidamente la infraestructura para aplicar las vacunas.El proyecto de ley no obtuvo ni un voto republicano cuando fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y podría ser necesario que la vicepresidenta Kamala Harris emita un voto decisivo de desempate para que la medida sea aprobada en el Senado en los próximos días.