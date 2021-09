Biden presentará su estrategia para impulsar la vacunación contra el COVID-19

Y detener la propagación de la variante delta

El presidente Joe Biden explicará este jueves por la tarde la estrategia del Gobierno para impulsar la vacunación contra el COVID-19 y frenar la propagación de la variante delta, que está matando a miles de personas cada semana y poniendo en peligro la recuperación económica del país.En su discurso de este jueves, programado a las 5 pm, Biden tiene previsto detallar un plan de seis pilares para contener la pandemia en el país, donde el 27% de la población mayor de 12 años -que cumple los requisitos para recibir la vacuna- todavía no se ha puesto ninguna dosis, según datos oficiales.Los pilares de los que hablará Biden serán vacunar a los estadounidenses que aún no lo han hecho, promocionar las dosis de refuerzo para los que ya recibieron la pauta completa, mantener abiertas las escuelas, aumentar los test y exigir el uso de mascarillas, además de potenciar la recuperación económica y mejorar los cuidados para los pacientes que se contagien.El presidente presionará además a las empresas privadas para que exijan pruebas de vacunación a sus empleados, como han hecho ya el Gobierno federal y varias corporaciones.El presidente Joe Biden habla con los periodistas después de aterrizar en el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el martes 7 de septiembre de 2021, después de regresar de un viaje a Nueva York y Nueva Jersey para inspeccionar los daños causados por los restos del huracán Ida.El 53.3 % de los estadounidenses han recibido la pauta completa de las vacunas contra el coronavirus, incluidos el 62.4 % de los mayores de 12 años, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).La expansión de la variante delta ha devuelto un panorama sombrío a Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19 del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar los 150,000 la semana pasada por primera vez desde enero, lo que ha saturado los hospitales y provoca más de 1,000 fallecimientos diarios.El mandatario demócrata planea además convocar una cumbre global para contener la pandemia y aumentar el suministro de vacunas a los países en desarrollo.La cumbre se celebraría durante la semana de debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que empieza el próximo 21 de septiembre, según el diario, que cita a tres fuentes familiarizadas con los planes de la Casa Blanca.Biden podría hacer el anuncio durante el discurso que dará este jueves para detallar su estrategia contra la variante delta en Estados Unidos, aunque también es posible que la Casa Blanca confirme la información antes de ese acto, según el rotativo.Un alto funcionario, que pidió el anonimato, dijo que Biden quiere tener una "oportunidad de hablar con sus homólogos" sobre la pandemia "durante la semana de la Asamblea General".La Casa Blanca no ha confirmado todavía si Biden viajará a Nueva York para dar en persona su primer discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas el día 21, ni tampoco cual podría ser su agenda más allá de esa alocución.En agosto, la misión estadounidense ante la ONU alentó a los líderes de otros países a no desplazarse en persona a Nueva York y a considerar dar sus discursos de forma telemática, debido a la expansión de la variante delta y al auge de contagios en Estados Unidos.El Gobierno de Biden ha donado hasta ahora más de 140 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 a 90 países, según aseguró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria."Sabemos que el aumento de la vacunación detendrá la propagación de la pandemia, la controlará y devolverá a la gente a la vida normal. Ese es nuestro objetivo. Así que queremos ser específicos sobre lo que queremos conseguir", adelantó.Sin embargo, los expertos han advertido de que se necesitan más esfuerzos para potenciar la vacunación en zonas en desarrollo, y el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que no podrá entregar este año los 2,000 millones de dosis que había proyectado, pues solo dispondrá de 1,400 millones."Lo que necesitamos es un evento que obligue a los países a comprometerse con objetivos claros y con las acciones necesarias para alcanzarlos", apuntó Gary Edson, presidente de COVID Collaborative, una de las organizaciones que convocó la cumbre."Según mi experiencia, ya sea el VIH, el ébola o el coronavirus, nada importante ocurre sin el liderazgo de Estados Unidos, [aunque] otros países también deben dar un paso adelante", concluyó.