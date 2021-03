Biden roza su objetivo de 100 millones de dosis de vacunas

En una carrera a vida y muerte contra las nuevas variantes del coronavirus

La Administración que preside Joe Biden está a punto de cumplir el objetivo de suministrar 100 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 pero no en sus 100 primeros días en la Casa Blanca, como había dicho, sino en apenas dos meses.Estados Unidos ha administrado más de 96 millones de vacunas desde que Biden tomó posesión en enero, con una media de casi 2.5 millones de inyecciones al día en esta última semana, según datos recopilados por NBC News hasta este miércoles.En total se han administrado ya más de 113 millones de dosis, contando aquellas bajo la Administración del expresidente Donald Trump, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Un 22% de personas en Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y un 12% está totalmente inmunizado."Me enorgullece anunciar que a 58 días de nuestra Administración, habremos cumplido nuestra meta", dijo Biden el jueves, y prometió revelar un nuevo objetivo de vacunación la próxima semana, puesto que el país está en camino de tener suficientes de las tres vacunas actualmente autorizadas para inmunizar a toda la población adulta en solo 10 semanas, a partir de ahora."Alcanzamos los 100 millones de dosis que ha administrado nuestro Gobierno", dijo Biden. "Pero como siempre he dicho, ese es solo el comienzo. No nos detendremos hasta vencer esta pandemia"."Hay luz y esperanza de que tendremos mejores días por delante", dijo Biden hace unos días cuando anunció que ordenará a los estados que todos los adultos puedan recibir la vacuna independientemente de su edad o condiciones médicas a más tardar el 1 de mayo.Pero, pese a la rápida campaña de vacunación y al mensaje de esperanza del presidente, la pandemia está lejos de quedar atrás. Aunque la propagación del coronavirus se ha ralentizado en varias zonas del país, incluidos focos como el sur y el medio oeste, los casos van en aumento en el noreste.En Nueva York y Nueva Jersey, los nuevos contagios per cápita son al menos el doble de la media nacional, según datos del diario The New York Times. El repunte también preocupa en Rhode Island, Massachusetts y Connecticut.El estado de Nueva York registra una media de siete días con 35 nuevos casos diarios por cada 100,000 habitantes, por detrás de Nueva Jersey que tuvo 41, frente a la media nacional de 17 casos.Esto se debe en parte a que el virus sigue mutando. Hace varias semanas se detectó por primera vez una nueva variante en la ciudad de Nueva York. Allí se han detectado 44 casos por cada 100,000 habitantes, más de cinco veces la tasa per cápita del condado de Los Ángeles, por ejemplo.Stephen J. Thomas, jefe de enfermedades infecciosas de la Upstate Medical University, señaló varios factores, entre ellos las nuevas variantes, las reuniones en grupos sin mascarilla y el aumento de la temperatura."Cada persona que podemos vacunar o cada persona a la que podemos poner un cubrebocas es una oportunidad menos para una variante", advirtió.Las nuevas variantesDurante toda la pandemia han aparecido nuevas variantes, pero tres de ellas son las que más han preocupado. Se trata de las mutaciones detectadas primero en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil.Una de las mayores preocupaciones es que las vacunas no protejan del todo contra estas variantes. Pfizer y su socio alemán, BioNTech, están modificando la composición de su vacuna y discuten con los organismos reguladores de Estados Unidos y Europa un estudio para evaluar las dosis actualizadas para adaptarse mejor a las variantes como la descubierta en Sudáfrica.La eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson varió cuando los investigadores probaron la vacuna en otros países donde circulan variantes del coronavirus. En América Latina, donde ha aparecido la variante P.1, la vacuna resultó ser 66% eficaz. En los estudios realizados en Sudáfrica, donde circula una variante denominada B.1.351, la eficacia fue menor: 64%.Mientras tanto, la vacuna de Astrazeneca, cuyo uso varios países han suspendido debido al temor por posibles coágulos de sangre, ha demostrado ser menos eficaz contra la variante detectada en Sudáfrica, según un reciente estudio.La variante identificada en Reino Unido a finales del año pasado ya se ha encontrado en 45 estados del país, según los CDC. Otra variante del coronavirus que circula en California también ha llamado la atención. Se ha encontrado entre el 40% y el 50% de las muestras analizadas por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.El principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci ya lo había advertido: “Va a haber nuevas variantes”, dijo a NBC News, “el truco está en evitar que se propaguen una vez que se presenten”.Por ello, los expertos reiteran la importancia del uso de mascarillas y el distanciamiento social como medidas que reducirán el aumento de contagios y más mutaciones del virus.