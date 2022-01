Big Ben se despidió de Heinz Field con unas emotivas palabras

El veterano quarterback dijo estar agradecido por las muestras de cariño que le brindó la afición de los Steelers desde que llegó en la temporada 2004.Ben Roethlisberger tuvo una emotiva despedida en el Heinz Field que terminó con la victoria de los Steelers 14-26 sobre los Browns, y tras terminar el encuentro el veterano qarterback agradeció por haber jugado 18 temporadas en ese estadio al que reconoció como su casa."Las emociones salieron probablemente ahora. Solo al final, tener la oportunidad de volver allí, no lo sé, me quedo sin palabras. Estoy muy agradecido por estos fanáticos y este lugar."No hay lugar como este. Estoy tan agradecido y bendecido de poder llamar hogar a este lugar durante casi la mitad de mi vida", dijo.El Big Ben reconoció que el trámite del partido no fue nada sencillo, pero al final aseguró que a lo largo de su carrera ha tenído que lidiar con situaciones similares pero al final siempre han encontrado el camino para salir adelante."Es gracioso, probablemente no como lo quería, aparte de la victoria, y eso es todo lo que realmente importa. Esa ha sido la historia de mi carrera, no siempre es bonita, pero encontramos la manera".Durante la semana el pasador reveló que este pudo ser su último partido en Pittsburgh, equipo en el que ha jugado desde 2004 con un total de 248 partidos disputados.“No hablaré de manera definitiva. No es lo que hago, pero viendo el panorama, todas las señales apuntan a que este podría ser (último partido en Heinz Field). La temporada regular nos da una oportunidad de tener un juego de playoffs, pero a grandes rasgos, puede ser”, fueron sus palabras.