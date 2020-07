Boicot a productos Goya

Por Wilfredo LeónLuego de que el director ejecutivo de Goya, Robert Unanue, alabara a semana pasada en la Casa Blanca al presidente, Donald Trump, muchos latinos han expresado su enojo y muchos deciden darle un mensaje a Unanue.Muchos latinos no aprueban los comentarios de Unanue que dijo, "Somos realmente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump, quien es un constructor”.Lorgia Ortega, quien emigró de El Salvador en 1974 y ahora vive en Los Ángeles, dijo en cita a The Associated Press, “¿Se da cuenta de quiénes son las personas que compran sus productos. Este presidente nos ha insultado tanto".Ana Navarro-Cárdenas, analista republicana y colaboradora de Telemundo, le envió un mensaje a Unaue a través de su cuenta de Instagram: "Cuando la gran mayoría de sus consumidores son latinos y usted alaba a un hombre que mete a niños en jaulas, que le tira rollos de papel a los puertorriqueños después de María, llama a los mexicanos violadores... es normal que haya una respuesta negativa a sus declaraciones. Este es un país libre: usted tiene derecho a su opinión, sus consumidores también tienen derecho a no comprar sus productos"."Es vergonzoso y espantoso que el presidente de Goya elogie al presidente más antilatino en la historia de nuestro país", afirmó Nathalie Rayes, directora ejecutiva de la organización Latino Victory Fund.Unanue es nieto de una pareja de inmigrantes españoles que abrieron una tienda de barrio en Nueva York en 1936. Hoy la empresa que lidera es un imperio alimentario internacional, y sus productos un clásico en las mesas de los hispanos en Estados Unidos.