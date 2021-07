Booker y Antetokounmpo llevan la influencia de Kobe a la final

Ambos jugadores se encuentran a tan solo cuatro victorias del gran premio final, mismos juegos en donde desean implementar parte de los elementos importantes de la sabiduría que se les impartió de uno de los mejores jugadores de la historia.Devin Booker y Giannis Antetokounmpo tienen algo en común y es que ambos jugadores, como otros tantos de las nuevas generaciones, están influenciados por Kobe Byant, una leyenda de la NBA que inspira a ambas estrellas quienes chocarán en el arranque de las Finales de la NBA, el primero comandando a los Phoenix Suns y el segundo con los Milwawkee Bucks.Ambos jugadores comparten la devoción por la leyenda de los Lakers, y hoy se encuentran a tan solo cuatro victorias de levantar el campeonato en una serie en la que desean implementar parte de los elementos importantes de la sabiduría que se les impartió de uno de los mejores jugadores que haya tocado una pelota de baloncesto y con quien lograron enfrentarse ya en el ocaso de la carrera de Bryant.Estas grandes batallas que se vivieron en la cancha crearon fuertes conexiones que se llevaron fuera de la duela, mismas que permitieron que la relación de Bryant con cada jugador trascendiera a una ejemplificación de tutoría.Después de que un joven e inexperto Booker de 19 años pudiese llevar a los Suns a la victoria con 28 puntos y siete asistencias, el novato se dirigió al vestuario para pasar tiempo con Bryant. En ese tiempo como se había convertido en una costumbre a lo largo de la temporada, Bryant firmó un par de zapatillas, pero esta vez se las regaló a Booker, agregándole un mensaje personal que dice: "To Book: Be Legendary".Por la parte de Antetokounmpo, Un año después de la jubilación de ' Blcak Mamba ' la leyenda recurrió a Twitter para emitir un conjunto de desafíos a varios atletas, dentro y fuera del mundo del baloncesto. Antetokounmpo, no se encontraba entre el grupo inicial para recibir un desafío, no obstante, tomó la iniciativa de buscarlo y logró hacerlo, pues en dos ocasiones fue reconocido como el MVP (2018-19 y 2019-20).A pesar de la reciente lesión que sufrió Antetokounmpo en la rodilla, no ha sido un factor que le haya impedido entrar día a día para poder estar presente en las Finales de la NBA. Esta más que claro que Milwaukee necesitará su MVP para ganar su primer título en 50 años y más si puede estar en forma para llevar a los Bucks a la tierra prometida.