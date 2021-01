Brady vs. Mahomes, listo el Super Bowl 55 en Tampa

Por primera vez en la historia de la NFL, el equipo de la ciudad anfitriona del Super Bowl participará en el juego, los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Buccaneers en Tampa por el Super Bowl LV.Esta postemporada, Tampa Bay se convirtió en el primer equipo en una década en ganar tres partidos como visitante camino al Super Bowl.Los Bucs fueron dirigidos por Tom Brady, de 43 años, en su primera temporada fuera de Nueva Inglaterra en sus dos décadas de carrera.Una victoria solidificaría su legado como quizás el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, ya que ha demostrado que puede tener éxito sin el entrenador de los Patriots, Bill Belichick.“¿Quién hubiera pensado en un Super Bowl en casa para nosotros? Pero lo logramos”, dijo Brady, quien llevó a los comodines Buccaneers a una victoria por 31-26 sobre Green Bay el domingo para lograr tres victorias consecutivas en los playoffs en el camino de regreso a casa para el Super Bowl.Kansas City está tratando de convertirse en la octava franquicia de la NFL en ganar títulos consecutivos. Los Chiefs están dirigidos por el entrenador Andy Reid y el mariscal de campo Patrick Mahomes de 25 años, el MVP defensor del Super Bowl.Una victoria consolidaría a Kansas City como la dinastía moderna preeminente de la NFL.Que el juego ocurra a tiempo refleja el compromiso de la liga de seguir adelante a pesar de la pandemia de coronavirus. La NFL probó todos los días, cerró las instalaciones de los equipos después de resultados positivos, pospuso juegos, cambió los horarios, soportó brotes, obligó a los equipos a jugar con un breve descanso y sin jugadores clave, y logró completar su temporada regular según lo programado.Todo esto fue al servicio de la marcha constante hacia un Super Bowl, que se disputará el domingo 7 de febrero a las 6:30 pm hora del este.Pero la ventaja de jugar en casa no significará tanto como normalmente. Este será el primer Super Bowl que no se jugará frente a una multitud desde el primero, Kansas City vs Green Bay en el LA Coliseum, en 1967.En un guiño a cómo la pandemia ha cambiado todo, la multitud para el espectáculo deportivo número uno de Estados Unidos se limitará a 22.000 en el estadio de 75.000 asientos, y los trabajadores de la salud vacunados obtendrán 7.500 de esos preciosos boletos.