Cámara Baja aprueba proyecto de ley que busca proteger el derecho al aborto en todo el país

El viernes, con 218 votos a favor y 211 en contra, la Cámara de Representantes dio luz verde a ofensiva legislativa que busca contrarrestar la ola de medidas restrictivas en estados como Texas y Florida. Los republicanos votaron abrumadoramente en contra de la propuesta.La Cámara de Representantes aprobó este viernes un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto a nivel nacional, una iniciativa que busca frenar la ola de medidas restrictivas en estados como Texas y Florida, pero que difícilmente saldrá adelante en el Senado del país.Con 218 votos a favor y 211 en contra, la Cámara Baja dio luz verde a la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres (WHPA en inglés), un ambicioso texto legislativo promovido por la mayoría demócrata que, a pesar de la decisión, fue considerado como simbólico, ya que la oposición republicana ha advertido que la bloqueará en el Senado.El proyecto tiene como objetivo blindar el derecho al aborto ante la perspectiva de que la Corte Suprema de Justicia pueda derogar el año próximo la decisión judicial que legalizó la interrupción del embarazo en el país en 1973, un fallo conocido como Roe v. Wade.La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, sostuvo que la acción del Congreso marcaría una "gran diferencia" en los esfuerzos de los demócratas por mantener el acceso al derecho al aborto. La congresista calificó la decisión de la Corte Suprema de “vergonzosa” y contraria a sus principios.Justo antes de la votación de este viernes, Pelosi dijo que debería "enviar un mensaje muy positivo a las mujeres de nuestro país, pero no solo a las mujeres, a ellas y sus familias, a todos los que valoran la libertad, honran nuestra Constitución y respetan a las mujeres".Bajo el proyecto de ley, ningún estado de EEUU podría aprobar cualquier "prohibición del aborto en cualquier punto previo a la viabilidad del feto" fuera del vientre materno, que es alrededor de las 22 a 24 semanas de embarazo.Voto en contraLos republicanos, incluidos los pocos que favorecen el derecho al aborto, votaron abrumadoramente en contra de propuesta, que reemplazaría las leyes estatales sobre el tema, otorgaría a los proveedores de atención médica el derecho a realizar abortos y a las pacientes el derecho a recibirlos.Los republicanos argumentan que evitaría que los estados establezcan requisitos como la participación de los padres y podría debilitar las leyes que permiten a los médicos negarse a realizar un aborto.Vicky Hartzler, representante republicana de Missouri, aseguró que la legislación "no se trata de la libertad de las mujeres, se trata de la muerte de los bebés" y añadió que eliminaría las protecciones para las mujeres y niñas que pueden ser obligadas a abortar.“Termina con la vida de un ser humano vivo con un plan y un propósito de Dios y que merece vivir”, añadió.La votación se produjo cuando los demócratas exponían su punto sobre la lucha contra la Corte Suprema, que tiene una inclinación más conservadora después de que la jueza Amy Coney Barrett fuera confirmada el año pasado, pero lucharon en privado para encontrar una estrategia efectiva.La legislación no solo garantizaría el derecho al aborto a nivel nacional, algo que nunca ha hecho el Congreso estadounidense en su historia, sino que prohibiría una serie de leyes estatales impulsadas en los últimos años para dificultar el acceso a ese servicio médico o la operación de las clínicas que lo practican.Es improbable que el proyecto de ley salga adelante en el Senado, donde los demócratas cuentan con una estrechísima mayoría de apenas la mitad de los escaños de la Cámara Alta y donde al menos dos miembros de ese partido, Bob Casey y Joe Manchin, han dicho ya que no apoyan la legislación.