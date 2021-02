Cambian las prioridades de detención de ICE

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se prepara para asumir nuevas funciones, de acuerdo con un reporte publicado este domingo por el diario The Washington Post.ICE, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alista un nuevo reglamento que “podría frenar drásticamente los arrestos y deportaciones”.Las nuevas instrucciones derivan de la orden ejecutiva sobre la “revisión de las políticas y prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil” firmada por el presidente de Biden el 20 de enero, día de la toma de posesión, decreto que revirtió una orden firmada por Trump el 25 de enero de 2017 y que se relacionada con las jurisdicciones santuario y decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.Citando memorandos y correos electrónicos internos, el periódico dijo que, si bien los nuevos planes operativos de ICE aún no son definitivos, “las instrucciones provisionales enviadas a los funcionarios superiores apuntan a un cambio importante en la aplicación” de la ley de inmigración.“Los agentes ya no buscarán deportar a inmigrantes por delitos como conducir bajo la influencia y asalto, y se centrarán en cambio en amenazas a la seguridad nacional, cruces fronterizos recientes y personas que completan penas de prisión y cárcel por condenas por delitos graves agravados”, indican los documentos.Los delitos que convierten en deportables o inadmisibles a los inmigrantes legales o indocumentados son aquellas faltas "relacionados con las drogas (delitos menos graves), agresión simple, manejar bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI), lavado de dinero, delitos contra la propiedad, fraude, delitos fiscales, solicitación o cargos sin condena", indicó el director interino de ICE, Tae Johnson, en un correo electrónico dirigido a altos funcionarios fechado el 4 de febrero.La instrucción de Johnson indica cómo deben actuar los agentes de ICE durante los operativos mientras se finalizan las nuevas pautas.