Canadá vs. México: El Tri buscará contrarrestar el frío de Edmonton con fútbol, pasión y goles

Una victoria de la selección mexicana los podría colocar de nuevo en la primera posición del Octagonal de Concacaf. Bajo un clima hostil, Gerardo Martino intentará quitarle el invicto a los canadienses. Conoce el posible once del "Tata" para lograr el triunfoLa selección mexicana enfrentará a Canadá este martes, en Edmonton, con la mentalidad de ganar para, si Estados Unidos resbala, recuperar el liderato de la eliminatoria de Concacaf para la Copa del Mundo de Catar 2022.El pasado viernes Estados Unidos le bajó los humos a los mexicanos del entrenador argentino Gerardo Martino que fueron borrados de la cancha y al caer 2-0, perdieron el invicto y fueron desplazados del primer lugar de la competición.Este martes, en el Commonwealth Stadium, los mexicanos de Martino deberán mostrar su mejor fútbol porque tienen delante a la mejor generación de canadienses de este siglo, a la que no pudieron vencer en el Estadio Azteca y ha mostrado un rendimiento parejo en la eliminatoria, en la que se mantiene como el único invicto.Después de un mal inicio, al empatar en casa con Honduras, los canadienses del seleccionador John Herman han dejado claro que tienen con qué, no solo para clasificarse a Catar, sino para hacerlo de manera directa y, si los favoritos Estados Unidos y México se distraen, ganar el boleto por delante de alguno de ellos.Los estadounidenses, que visitarán a Jamaica, encabezan el torneo con cuatro triunfos, dos empates, una derrota y 14 unidades, las mismas que México, al que aventaja porque tiene un gol más anotado y uno menos recibido; después están Canadá, con 13 unidades, Panamá (11), Costa Rica, Jamaica y El Salvador (6) y Honduras (3).Los canadienses someterán a los mexicanos a nevadas, lo cual obligará al equipo de Martino a competir con todo en contra.“Ojalá a México le guste la nieve“, dijo burlón el jugador del Bayern Munich Alphonso Davies, una de las principales figuras de los canadienses, que tendrán un equipo equilibrado en todas las líneas, con una delantera liderada por el delantero Jonathan David, del Lille de Francia.Con Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wanderers de la Liga Inglesa, Hirving Lozano, del Napoli de Italia y Jesús Manuel Corona, del Oporto de Portugal, México intentará hacer daño con su delantera, silenciada por los defensas de Estados Unidos.Alienaciones probables de Canadá vs. MéxicoCanadá: Milan Borjan, Steven Vitoria, Samuel Adekugbe, Kamal Miller, Richmond Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Mark-Anthony Kaye, Liam Millar; Alphonso Davies, Jonathan David.Seleccionador: John Herdman.México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Julio César Domínguez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Édson Álvarez, Héctor Herrera; Jesús Manuel Corona, Raúl Jiménez, Hirving Lozano.