'Canelo' Álvarez no lo duda, en siete años colgará los guantes

El campeón mexicano aseguró que el camino hacia el ring será una de las cosas que más extrañará el día que se retire, pero aseguró que disfruta cada día de la vida.Saúl 'Canelo' Álvarez vive el mejor momento de su carrera, actualmente es campeón mundial Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); sin embargo, eso no evita que piense en el momento de su retiro, el cual considera que será dentro de siete años., incluso reveló en charla con 'Versus' de TUDN cuál será uno de los momentos que más va a a extrañar."El ir caminando al cuadrilátero, va a ser de los momentos que más extrañe cuando me retire, 7 años más, habló porque en algún momento me voy a retirar", explicó el boxeador mexicano.El monarca tapatío compartió un poco de su lado humano y reveló que una de las cosas en las que más se enfoca en la actualidad es en disfrutar la vida, por eso compra todo lo que desea y comparte momentos importantes con su familia, pues considera que hay que aprovechar cada día y dejar a un lado el estrés."Todo eso carros, caballos, el golf, mi familia, mis amigos, trato de disfrutar cada uno de mis días, cualquier detalle es para disfrutarlo, así es como se debe ver la vida, a veces vivimos estresados y no nos permite vivir el día a día y disfruto cada momento que pasó con mi familia, solo también lo disfruto".Ya entrado en la materia, el mejor libra por libra del mundo explicó que trata de mostrarle el mejor camino a sus hijos, pues lejos de complacerlos en todo lo que quieren intenta motivarlos para que con esfuerzo se ganen las cosas que desean tener."Para mi sí es lo más importante que tengo en mi vida, trato de estar ahí y de darle lo mejor, muchas veces me equivoqué con mi hija la más grande porque quería darle todo, era un error que estaba cometiendo porque empiezan a no desear nada, ya no se emocionan, ya no sienten ese anhelo por algo, los haces inservibles de que no quieren hacer nada… Empece a hacer que se gane las cosas, estudiar, calificaciones o hacer algo para ganárselas", comentó el boxeador de 30 años.