Canelo Álvarez se pone los guantes

Para encarar a Tom Brady, Novak Djokovic y otras leyendas del deporte mundial

Saúl Álvarez continúa haciendo cada vez más grande su leyenda. La fama del boxeador mexicano llegó hasta la BBC y buscará hacerse con otro gran galardón en este año. Canelo fue nominado para recibir el premio al Personaje Deportivo del año 2021 y competirá con otros deportistas de la talla del mítico Tom Brady.Canelo Álvarez ha tenido un 2021 totalmente sobresaliente. El peleador mexicano derrotó a Billy Joe Saunders y a Caleb Plant. El púgil azteca se ha establecido como una de las más grandes figuras del boxeo en la actualidad y todo ese esfuerzo podría ser recompensado.El púgil azteca tendrá una difícil competencia, puesto que sus competidores tienen prestigiosos logros cargado de grandes significados. Uno de sus rivales será el legendario Tom Brady, leyenda de la NFL que ganó el Súper Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers a sus 44 años de edad.Por otra parte, el famoso tenista serbio Novak Djokovic también dará pelea en la elección. Djokovic ganó los cuatro Grand Slam del año y de esta forma volvió a revivir un hito que no se lograba desde hace 50 años.La Fórmula 1 también tendrá su representación con Max Verstappen. El compañero de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull estará buscando el campeonato mundial para de esta forma acabar con la supremacía de Mercedes y el imponente Lewis Hamilton.Finalmente, la lista de candidatos cierra con Elaine Thompson-Herah, primera mujer en la historia en completar el sprint olímpico “doble doble” y Rachael Blackmore, primera mujer en coronarse en el Grand National.El periodo de votación finalizará el 14 de diciembre de este año. El ganador será conocido cinco días después en el marco del programa de BBC Sports Personality of the Year.