Carolina del Sur es el segundo menos seguro en la nación



Con solo el 2% de la población completamente vacunada contra COVID-19 al 3 de febrero, y la vacunación como un componente esencial para la reapertura total de la economía, WalletHub publicó el viernes su informe sobre los estados más seguros durante el COVID-19.Para determinar los estados más seguros durante la pandemia de COVID-19, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en cinco métricas clave. Nuestro conjunto de datos incluye las tasas de transmisión de COVID-19, pruebas positivas, hospitalizaciones y muerte, así como la proporción de la población elegible que se vacuna.A continuación, los aspectos más destacados del informe, junto con una sesión de preguntas y respuestas de WalletHub."Las nuevas cepas de COVID-19 podrían tener un impacto negativo en los niveles de seguridad de los estados si las vacunas y los medicamentos desarrollados actualmente son menos efectivos contra esas cepas. Afortunadamente, las vacunas que se distribuyen en los EE. UU. Son altamente efectivas contra la mayoría de las cepas, aunque parecen tener menos éxito en la lucha contra la nueva cepa sudafricana, según el Dr. Anthony Fauci ", dijo Jill González, analista de WalletHub. "Es importante que el gobierno aún tenga un plan de reapertura incluso en una situación en la que las vacunas y otros tratamientos terminan siendo la mitad de efectivos de lo esperado. Eso significa recursos para realizar una gran cantidad de PPP en los EE. UU., Brindar pruebas rápidas gratuitas a las empresas para prevenir la transmisión e identificar rápidamente los casos "."El nivel de seguridad en un estado es crucial para su economía porque determina la forma en que las empresas pueden operar. Los estados no eliminarán sus restricciones actuales de COVID-19 hasta que se cumplan ciertos parámetros de seguridad, como la reducción de la tasa de transmisión a niveles específicos."Lo más importante que pueden hacer los residentes para aumentar la seguridad de su comunidad y estado es vacunarse cuando sean elegibles", dijo Jill González, analista de WalletHub. "Hasta que logremos una vacunación generalizada y tengamos la pandemia bajo control, las personas deben seguir usando máscaras en público y practicar el distanciamiento social para lograr el mayor nivel de seguridad posible"."Por el momento, hemos encontrado una correlación positiva débil entre la clasificación de la tasa de vacunación y la clasificación de la tasa de mortalidad. En otras palabras, a medida que aumenta la tasa de vacunación, la tasa de mortalidad disminuye", dijo Jill González, analista de WalletHub. "En el futuro, deberíamos esperar una correlación más fuerte entre las dos variables a medida que aumenta la tasa de vacunación "."Además de tener la tasa de mortalidad más alta del país la semana pasada, 205 por millón, Alabama también tiene una de las proporciones más bajas de la población de 16 años o más que ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna". dijo Jill González, analista de WalletHub.Note: Rankings are based on data available as of 12:30 p.m. ET on Wednesday, February 3, 2021.