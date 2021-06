Carolina del Sur suspende dos ejecuciones

Un tribunal de Carolina del Sur dijo que dos presos condenados a muerte deben tener la posibilidad de elegir su método de ejecuciónUn tribunal superior del estado de Carolina del Sur suspendió este miércoles dos ejecuciones hasta que los presos tengan la opción de elegir entre morir por electrocución o por fusilamiento.Una nueva ley exige que los presos condenados a muerte decidan entre los dos métodos si no se dispone de los medicamentos para las inyecciones letales.Pero como las autoridades penitenciarias aún no han formado un pelotón de fusilamiento, el tribunal detuvo las ejecuciones.Los presos Brad Sigmon y Freddie Owens debían ser ejecutados este mes.Sigmon, de 63 años, debía ser ejecutado este viernes. Ha pasado casi dos décadas en el corredor de la muerte después de ser declarado culpable en 2002 de matar a los padres de su exnovia con un bate de béisbol.La ejecución de Owens estaba prevista para el 25 de junio. El hombre de 43 años ha estado dentro y fuera del corredor de la muerte desde 1999, cuando fue declarado culpable de asesinar a un trabajador de una tienda durante una ola de robos.Falta de inyecciones letalesA los asesinos condenados se les negaron las inyecciones letales, la opción que ambos preferían, porque las autoridades penitenciarias no tenían los medicamentos necesarios.La escasez de estos medicamentos ha provocado una pausa de 10 años en este método de ejecución en el estado.La nueva ley, que entró en vigor en mayo, fue diseñada para cubrir un vacío legal que permitía a los presos posponer indefinidamente sus ejecuciones si los medicamentos no estaban disponibles.Dada la falta de un pelotón de fusilamiento, la electrocución era el único método de ejecución disponible en el estado.Pero los abogados de Sigmon y Owens impugnaron el uso de este método, argumentando que sus clientes tienen derecho a morir por inyección letal.Solicitaron a la Corte Suprema de Carolina del Sur que detuviera las ejecuciones previstas de sus clientes hasta que se hubieran escuchado sus apelaciones.El miércoles, el tribunal falló a su favor, diciendo que a los presos no se les había dado la opción de “elegir la forma de ejecución”.El tribunal dijo que no deben programarse más ejecuciones hasta que “los protocolos y las políticas para llevar a cabo ejecuciones por pelotón de fusilamiento” estén vigentes.Pelotón de fusilamientoEn respuesta a la orden judicial, las autoridades penitenciarias de Carolina del Sur dijeron que estaban “avanzando en la creación de políticas y procedimientos para un pelotón de fusilamiento”.“Estamos buscando orientación en otros estados para este proceso. Notificaremos a la corte cuando el pelotón de fusilamiento se convierta en una opción para las ejecuciones”, dijo el Departamento de Correcciones de Carolina del Sur.Carolina del Sur es uno de los cuatro estados que permiten ejecuciones por pelotón de fusilamiento junto con Oklahoma, Mississippi y Utah.