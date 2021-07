Casi todos los casos nuevos de COVID-19 se dan entre personas que no han sido vacunadas

"No conviene ver dos Américas separadas, una que esté vacunada y protegida y otra que no esté vacunada y que corra mucho riesgo", dijo el Dr. Anthony Fauciya quela variante Delta altamente contagiosa persiste en ser la forma más común de coronavirus en el país.La última vez que el país tuvo días consecutivos de casos que superaron los 20,000 fue en mayo, según los datos.La doctora Rochelle Walensky, que dirige los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo el jueves que más de 9 millones de personas viven en condados donde los casos están aumentando y donde las tasas de vacunación son inferiores al 40%.“Muchos de estos condados también son los mismos lugares donde la variante Delta representa la gran mayoría de virus circulantes”, dijo.La variante Delta de COVID-19 ahora representa más de la mitad de los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos: el 52%. Casi todos los casos nuevos (99.7%) se reportan entre personas que no han sido vacunadas.En Mississippi, un estado con una tasa de vacunación baja,Y en otras comunidades que dudan de las vacunas, hay nuevos esfuerzos para hacer retroceder la variante Delta alentando a más personas a vacunarse.Organizaciones comunitarias están instando a vacunarse en los vecindarios de Louisville donde solo el 30% de los residentes han sido vacunados, con la esperanza de que los volantes y las conversaciones logren que más personas se vacunen.El esfuerzo se produce a medida que aumentan los casos en 26 estados. Las tasas de hospitalización han aumentado en 17 estados, un 27% en Florida, casi exclusivamente entre los no vacunados.“Estamos viendo personas que están extremadamente enfermas”, dijo el Dr. Greg Gardner, jefe de medicina de emergencia del Mountain West Hospital en Tooele, Utah. “Mucho más enfermos de lo que estaban la mayor parte del tiempo en invierno”.El 55% de todos los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna y casi la mitad de la nación está completamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades., existen dudas sobre cuánto tiempo permanecerán protegidas las personas vacunadas. Son comunes las preguntas como: ¿Los 158 millones de estadounidenses completamente vacunados necesitarán una vacuna de refuerzo?Tanto la FDA como los CDC dijeron que no el viernes; los completamente vacunados “no necesitan un refuerzo en este momento”.