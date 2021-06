Castillo amplía su ventaja en las presidenciales de Perú

Mientras Fujimori denuncia “un fraude sistémico”

El candidato de izquierda, Pedro Castillo, alcanza el 50.28% de los votos frente al 49.72% de Fujimori, de derecha, cuando todavía queda alrededor del 4% de las mesas electorales por escrutar y el resultado aún no se ha definido.Las elecciones presidenciales de Perú mantendrán el suspenso hasta el último minuto.Pedro Castillo, de Perú Libre, ha ampliado su delantera y se encuentra con el 50.28% de los votos, frente al 49.72% de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, una diferencia de más de 90,000 sufragios, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Hasta 96.3% de los sufragios ha sido escrutado.Mientras Castillo amplía su ventaja, Fujimori ha declarado ante medios que hubo un supuesto fraude en su contra.En una rueda de prensa, la candidata afirmó que han detectado una serie de irregularidades en el conteo que describió como "un fraude sistémico", sin precisar más detalles.Por su parte, Castillo canceló una rueda de prensa prevista para el lunes por la noche a la espera de que avance el conteo oficial.El conteo puede demorarse varios días, pues en sus últimas horas comienza a reflejar el peso del voto rural y el de la zona selvática, que toma más tiempo en contar y donde se espera que Castillo, el candidato de izquierda, tenga más apoyos.Con casi un empate técnico en el país, el voto desde el extranjero puede ser clave. Más de 300,000 peruanos que residen fuera votaron por correo en estos comicios. Solo el 25% de estas actas se ha escrutado (80,000) y Fujimori suma por ahora alrededor del doble de apoyos que su contrincante.El margen entre ambos se ha ido estrechando desde los seis puntos de separación que había en el primer informe ofrecido a última hora del domingo por la Onpe, cuando al 42% del escrutinio Fujimori sacaba el 53% de los votos válidos frente al 47 % de su rival.Pero el organismo electoral advirtió, con el 40% de las papeletas escrutadas, “el voto rural y el voto de selva”, donde el profesor tiene más fuerza, serían los últimos en incorporarse al resultado oficial.Este acercamiento se debe a que primero se contabilizaron los votos urbanos donde Fujimori obtenía la mayoría de las preferencias, mientras que durante la madrugada comenzaron a llegar a los centros de cómputo los votos rurales, mucho más favorables a Castillo.La candidata conservadora logró una ligera ventaja en una encuesta a pie de urna (50.3% frente al 49.7%), mientras que el profesor izquierdista se impuso por muy poco en el conteo rápido (50.2% ante el 48.8%) publicado horas después.El jefe de la Onpe, Piero Corvetto, remarcó que el avance de los resultados de los comicios presidenciales celebrados el domingo contiene los datos de las actas de las mesas de sufragio más cercanas a los 104 centros de cómputo que tiene el organismo en el país.Corvetto reiteró que el avance de la Onpe se trataba de un reporte de voto "fundamentalmente urbano", en el que faltaba aún por llegar y procesar "un porcentaje importante de actas de los lugares más alejados", incluidos los de las zonas rurales, de la selva y de los peruanos en el extranjero.La primera ministra del país, Violeta Bermúdez, pidió a los ciudadanos que esperen los resultados oficiales del balotaje antes de festejar el triunfo de alguno de los dos candidatos.Más de 25 millones de peruanos fueron llamados este domingo a votar para elegir al nuevo presidente del país en una segunda vuelta electoral entre un maestro de izquierda y la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori.Castillo, del partido Perú Libre, fue el inesperado ganador de la primera ronda en abril, en la que los votos se dividieron entre 18 candidatos.El maestro, a quien le gusta hacer campaña con un sombrero de palma y a menudo carga un gran lápiz, el símbolo de su partido, obtuvo casi 19% de los votos, seguido de Fujimori con el 13.4%.El novato en política Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en su tercera candidatura a la presidencia, prometieron vacunas contra el COVID-19 para todos y otras estrategias para aliviar la emergencia sanitaria que ha matado a más de 180,000 personas en Perú y empujado a millones a la pobreza.El periodo de la presidencia será del 28 de julio de 2021 a julio de 2026,La elección se produce poco después de que el Gobierno peruano duplicara con creces la cifra de muertos por el coronavirus reconocida previamente por los funcionarios.La pandemia no solo ha colapsado la infraestructura médica y de cementerios en Perú, ha dejado a millones de desempleados y ha puesto de relieve las desigualdades de larga data en el país, sino que también ha profundizado la desconfianza de la gente hacia el Gobierno, luego de que se supiera sobre una campaña secreta de vacunación para las personas mejor conectadas políticamente.En medio de protestas y acusaciones de corrupción, el país sudamericano pasó por tres presidentes en noviembre. Ahora, los analistas advierten que esta elección podría ser otro punto de inflexión para las frustraciones latentes de la gente y generar más inestabilidad política.Actualmente el presidente es Francisco Sagasti, y su mandato terminará el próximo 28 de julio.“Creo que en ambas situaciones el riesgo de malestar social es alto. Es una bomba de tiempo”, dijo a The Associeted Press Claudia Navas, analista de la firma global Control Risks. “Creo que si Castillo gana, las personas que apoyan a Fujimori o apoyan la continuación en cierta medida del modelo económico pueden protestar”.Pero Navas dijo que "evolucionará un escenario más complejo si Fujimori gana porque Castillo ha podido generar un discurso que ha funcionado bien en algunas comunidades rurales con respecto a la brecha social y diciendo que las élites políticas y económicas han orquestado las cosas para permanecer en el poder y mantener las desigualdades sociales”.Entre los partidarios de Fujimori se encuentran los jugadores más adinerados de la selección nacional peruana de fútbol y el principal escritor del país y ganador del premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.Vargas Llosa, quien perdió una elección presidencial hace tres décadas contra el padre de la candidata, Alberto Fujimori, ha pasado de llamarla “la hija del dictador” en 2016 a considerarla el baluarte de “la libertad y el progreso” frente a “la amenaza comunista” de Castillo.Keiko Fujimori fue encarcelada como parte de una investigación sobre corrupción, aunque fue liberada poco después. Su padre gobernó entre 1990 y 2000 y cumple una sentencia de 25 años por corrupción y la matanza de 25 personas. Si gana, ella ha prometido liberar a su padre.Castillo, de 51 años, hasta hace poco era maestro de primaria en el tercer distrito más pobre del país en los Andes. Hijo de padres analfabetas, ingresó a la política tras una huelga de maestros.Aunque ha moderado su discurso respecto a la nacionalización de sectores importantes de la economía, afirma que reescribirá la Constitución que legó Alberto Fujimori.Entre los simpatizantes de Castillo se encuentran el expresidente de Bolivia Evo Morales y el expresidente de Uruguay José Mujica, quienes en una conversación vía Facebook le dijeron a Castillo el jueves que "no caiga en el autoritarismo".Perú es el segundo exportador de cobre del mundo y la minería representa casi el 10% de su producto interno bruto y el 60% de sus exportaciones, por lo que la propuesta inicial de Castillo de nacionalizar la industria minera del país hizo sonar las alarmas entre los líderes empresariales.Pero independientemente de quién termine siendo elegido para suceder a Sagasti el 28 de julio, los inversores seguirán nerviosos.“Fujimori es una figura controversial que está siendo investigada por corrupción. Dada la historia reciente de Perú, no es difícil imaginar que eso podría provocar un proceso de destitución”, afirmó a The Associated Press Nikhil Sanghani, analista económica en Capital Economics.