CDC: algunas personas vacunadas no necesitan cuarentena tras estar expuestas al coronavirus

Algunas personas que recibieron todas las dosis requeridas de la vacuna contra el covid-19 no necesitan cumplir con una cuarentena en caso de exposición a un enfermo con el virus, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Te explicamos los criterios que deben cumplir.Algunas personas que recibieron las dosis requeridas de la vacuna contra el coronavirus no necesitan cumplir con una cuarentena en caso de que se expongan a un enfermo con el virus, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una nueva guía con recomendaciones."Las personas vacunadas que tuvieron exposición a alguien que se sospecha o se ha confirmado está enfermo con covid-19 no requieren una cuarentena si cumplen los siguientes criterios", precisaron.Las personas que pueden obviar una cuarentena deben estar vacunadas completamente, es decir deben haber recibido su segunda dosis del antídoto de Pfizer y Moderna. También deben haber pasado dos semanas desde que recibieron esa segunda dosis. En caso de que se trate de una vacuna de una sola dosis, deben haber pasado dos semanas de que le haya sido administrada, explicaron los CDC.Asimismo, pueden obviar el aislamiento si no registran síntomas tras haber estado expuestas a un enfermo con covid-19 y si esa exposición se da en un