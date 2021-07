CDC endurece uso de mascarilla en interiores

Ante incremento de casos de variante Delta de coronavirus

La agencia de salud señala que la protección facial es necesaria para personas vacunadas o no en espacios cerrados de condados, ciudades y estados donde aumentan "sustancialmente" los casos de COVID-19; la medida es recomendada para maestros y alumnosLas personas vacunadas o no deberán utilizar mascarillas en espacios interiores, debido al incremento de casos de coronavirus con la variante Delta en los Estados Unidos, según nuevas reglas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).La protección facial será exigida, sobre todo, en las regiones donde los casos de COVID-19 aumentan considerablemente, dijo la directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, en conferencia de prensa telefónica.“La variante Delta muestra todos los días su voluntad de ser más astuta que nosotros”, dijo Walensky. “Esta no es una decisión que tomamos… a la ligera… Esto me pesa mucho”.La agencia también recomienda que las escuelas adopten la mascarilla para el personal y los estudiantes.“Los CDC recomiendan que las localidades fomenten el uso de protección facial interior universal para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas, independientemente de su estatus de vacunación”, escribió el CDC en un resumen de la nueva guía. “Los niños pueden regresar al aprendizaje en persona a tiempo completo en el otoño si se implementan las estrategias de prevención adecuadas”.La propagación de la variante Delta ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, ya que es altamente contagiosa y puede llevar al hospital con cuadros severos de salud a personas que no tengan inmunización alguna, pero también puede contagiar a la gente que ya tiene su vacunación completa, aunque los síntomas en estas personas son menos severos y fatales.Salvo los estados de Minnesotta, Wisconsin, Nueva York, Pensilvania, Michigan, Nueva Jersey, Maryland y los que corresponden a la región de Nueva Inglaterra, donde se ubica la mayor parte de los condados con casos “moderados”, en la mayoría de los condados del país, 63.45%, los contagios van de “sustanciales” a “altos”.En total 1,495 condados (46.43%) están en rojo; 548 (17.02%) en naranja; 876 (27.2%) en amarillo y solamente 300 (9.32%) en azul, como lo muestra el mapa interactivo de CDC.Los estados que más preocupan son Arkansas, Missouri, Texas, Nevada, Oklahoma, Colorado, Florida, Louisiana, Alabama y Mississippi.A la par que los casos y muertes van en aumento, la velocidad de vacunación se mantiene, no por la falta de dosis, sino por la resistencia de millones de personas a aplicarse la vacuna.Los recientes datos señalan que solamente el 49.2 por ciento de la población general está completamente vacunada, incluidos mayores de 12 años. El 56.9% tiene al menos una dosis. La Administración Biden presume los datos de adultos mayores de 18 años, que indican que el 60% tiene dosis completas, mientras el 69.1% tiene al menos una. La cifra sigue siendo lejana al total de la población.La mala noticia para EE.UU. es que la tasa de contagios se mantiene por encima de 35,000 al día, aunque la cifra de muertes no ha aumentado severamente, sosteniéndose entre 100 y 150 al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins.