CDC evalúa si será necesaria una dosis de refuerzo de la vacuna

"Estamos realizando estudios sobre refuerzos para ver si los necesitaremos, en seis meses, un año, dos años, realmente no sabemos. Pero queremos estar preparados para ellos en caso de que los necesitemos", dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), dijo que la agencia federal evalúa si las personas vacunadas contra el coronavirus necesitarán aplicarse refuerzos a la vacuna."Estamos realizando estudios sobre refuerzos para ver si los necesitaremos, en seis meses, un año, dos años, realmente no sabemos. Pero queremos estar preparados para ellos en caso de que los necesitemos", dijo Walensky."La idea es hacerlo de la misma manera que lo hacemos con la vacuna contra la influenza. Esperamos no tener que hacerlo cada estación, pero nos estamos preparando en caso de que tengamos que hacerlo", agregó.Un factor importante a tomar en cuenta sobre la necesidad de aplicar refuerzos son las mutaciones que el virus ha experimentado en territorio estadounidense, lo cual podría generar versiones resistentes al menos parcialmente a las vacunas. Otro factor es que aún no está claro cuánto tiempo dura la protección ofrecida por la vacuna.Según estadísticas de los CDC, más de 112 millones de estadounidenses (33,9% de la población) gozan de protección plena y más de 151 millones ya han recibido al menos una dosis.Las autoridades sanitarias estadounidenses han aprobado el uso por emergencia de tres vacunas. Las de Pfizer y Moderna requieren dos dosis, y la de Johnson y Johnson solamente requiere una dosis.Pero esas cantidades distan del porcentaje requerido (alrededor del 80%) para que la población estadounidense alcance la inmunidad al virus y no hay certeza sobre la posibilidad de alcanzarla, ya que numerosas personas prefieren evitar la infección por miedos a los efectos secundarios de la vacuna.