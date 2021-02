CDC publica guía para regresar a clase

Sugieren que se haga una clasificación por colores basada en las tasas de infección de las comunidades pero incluso en el caso de contagios altos apuestan por una vuelta paulatina a las clases presenciales.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han publicado este viernes unas directrices nuevas sobre el regreso de los alumnos a las escuelas durante la pandemia de coronavirus, en las que recomienda la vuelta a clase basándose en cinco estrategias de "mitigación" del riesgo.La directora de los CDC, Rochelle Walensky, aclaró que no están ordenando que las escuelas vuelvan a recibir a sus alumnos de manera presencial, pero sí ofrece en sus recomendaciones un guía para volver a clase de forma segura e incluso antes de que los maestros y otro personal pueda ser vacunado.La más importante de las recomendaciones es el uso obligatorio y adecuado de mascarillas para los estudiantes, profesores y el personal de los centros educativos. Además, sugieren mantener al menos seis pies de distancia entre personas. Para garantizar esta distancia social, los CDC apuestan por que las escuelas agrupen a los estudiantes para reducir el número de exposiciones.Otras de las medidas importantes para mitigar la transmisión del virus es el constante lavado de manos, la limpieza de las instalaciones, y el rastreo de los contactos cuando se produzcan exposiciones, junto con el aislamiento y la cuarentena de las personas que puedan haber estado expuestas.Cuando las tasas de infección en la comunidad sean altas, los CDC recomienda realizar una combinación entre clases presenciales y a distancia para minimizar el número de personas en los edificios escolares. Las clases online se recomiendan cuando las tasas de virus son muy elevadas.En las nuevas directrices los CDC no mencionan la vacunación contra el COVID-19 como una estrategia "clave" para la apertura de las escuelas, aunque si reiteran que los estados deben dar prioridad a la vacunación de los profesores, algo que pocos están haciendo.Walensky advirtió que siempre habrá contagios incluso cuando las escuelas toman precauciones, por lo que reiteró que los centros educativos deben estar preparados para gestionarlos. Los CDC recomiendan que los responsables de los colegios se impliquen con toda la comunidad escolar en la elaboración de planes, algo que los sindicatos de profesores han defendido con firmeza.Entre sus nuevas directrices, los CDC sugieren establecer una codificación por colores basada en las tasas de infección de la comunidad, para ayudar a determinar si las clases presenciales son apropiadas. Pero dejan claro que puede haber cierta escolarización presencial incluso cuando las tasas son altas si se aplican las medidas de mitigación.Recomiendan evaluar la transmisión en la comunidad basándose en el número total de casos por cada 100,000 personas en la última semana y en el porcentaje de pruebas que resultan positivas.Basándose en estos dos factores, los CDC clasifican las comunidades en una de las cuatro zonas codificadas por colores.Las comunidades situadas en las zonas azul y amarilla son las que presentan los niveles más bajos de infección y podrían operar con un aprendizaje presencial completo. Las escuelas de las zonas naranjas son aquellas con una transmisión "sustancial" y podrían funcionar con asistencia reducida, lo que podría significar una combinación en el que los estudiantes estén en la escuela parte del tiempo y en casa el resto.Las escuelas de zonas rojas son aquellas con los niveles más altos de transmisión, y podrían operar con programas híbridos para todos los grados siempre que realicen pruebas de detección del virus. Si no hacen estas pruebas, los CDC sugieren que estos distritos ofrezcan programas híbridos en la escuela primaria y mantengan las escuelas medias y secundarias sólo virtuales.