Celebran 1er Quinceañera Expo en Columbia

Columbia, SC - En punto de la 1 p.m. el pasado sábado se llevó acabo el primer Quinceañero y Wedding Expo bajo la producción de Anglo Latino Promotions.Al Expo asistieron más de 30 vendedores de distintas índoles, lo cual brindaba al público la oportunidad de adquirir los productos o servicios de acuerdo a sus necesidades para su próximo evento.En esta expo, el dato peculiar fue que logro reunir a vendedores y público no solo de origen Hispano sino que también de otros países como China, Brasil, Afroamericanos entre otros.“La satisfacción más grande que te llevas contigo después de realizar un evento, sin duda es la de haber logrado el objetivo de conectar negocios y potenciales clientes entre sí. Me siento muy contento con el resultado de esta nuestra primer expo. Gracias a nuestros patrocinadores que hicieron esto posible, a nuestro staff, modelos y a todos los que hicieron esto posible. Este evento ha sido un paso importante para nuestra compañía ya que es el primero en esta categoría en nuestra ciudad, son eventos como este los que nos permiten ponernos a tono con otras ciudades las cuales presentan este tipo de eventos de manera regular,” dijp el creador del evento Ulises Chávez.¿Qué es una expo?En una expo intervienen los anunciantes, o sea, las agencias o las marcas en sí y diversas empresas. Cada uno acude con la intención de cubrir las exposiciones necesarias con tal de estar presentes en las mejores para ganar renombre.Uno de los objetivos principales es la motivación entre los consumidores y así incentivar la compra, el uso de producto o conocer aplicaciones o servicios, intercambio de opiniones y fomentar el entusiasmo del Mercado y/o cliente.Un expo, sobre todo es un lugar en el cual el cliente se puede beneficiar de precios, ofertas y premios por parte de los vendedores. Los cuales no se pueden encontrar de manera regular entre los vendedores.Anglo Latino Promotions planea ya una nueva fecha para la segunda edición de la expo. ¡Evento del cual el Periódico Latino te traerá lo último en información!