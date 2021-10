Champions League: partidos y resultados de una nueva jornada

Tras otra noche mágica de Lionel Messi en el triunfo del PSG ante el Leipzig de Alemania en el Parque de los Príncipes, y la goleada de Real Madrid en Ucrania, este miércoles se jugarán varios partidos de la Champions League.La competencia de clubes más atractiva del mundo disputa la jornada 3 de la fase de grupos, que empieza a tomar forma y a mostrar alguna tendencia de cara a las clasificaciones a los octavos de final.Entre los encuentros destacados de este miércoles, Barcelona tendrá tal vez su última oportunidad de mantener vivas sus probabilidades de avanzar a los octavos de final luego de sendas derrotas en sus dos presentaciones. Por el Grupo E, recibirá en el Camp Nou al Dinamo de Kiev, que apenas tiene una unidad.Por ese mismo grupo, el líder Bayern Munich, que tiene puntaje ideal, viajará a Portugal para visitar a su escolta, Benfica.Por su parte, el Manchester United de Cristiano Ronaldo también buscará un triunfo que lo acomode en el Grupo F. Con 3 puntos productos de un triunfo y una derrota, recibirá al Atalanta, líder con 4.El Chelsea, último campeón del torneo, tiene 3 unidades en el Grupo H y buscará un triunfo como local ante el Malmö de Suecia, que solo acumuló derrotas en lo que va de la competencia. El líder de esa zona, Juventus, tendrá una visita de riesgo a Rusia para jugar ante el Zenit.Partidos de Champions League de este miércolesGrupo EBenfica (4) vs Bayern Munich (6). 15:00 ETBarcelona (0) vs Dinamo Kiev (1). 12:45 ETGrupo FManchester United (3) vs Atalanta (4). 15:00 ETYoung Boys (3) vs Villarreal (1). 15:00 ETGrupo GRB Salzburg (4) vs Wolfsbug (2). 12:45 ETLille (1) vs Sevilla (2)Grupo HZenit (3) vs Juventus (6). 15:00 ETChelsea (3) vs Malmö (0) 15:00 ETResultados de los partidos disputados el martesGrupo APSG 3 - RB Leipzig 2Brujas 1 - Manchester City 5Grupo BAtlético de Madrid 2 - Liverpool 3Porto 1 - Milan 0Grupo CAjax 4 - Borussia Dortmund 0Besiktas 1 - Sporting de Lisboa 4Grupo DInter 3 vs Sheriff 1Shakhtar 0 vs Real Madrid 5