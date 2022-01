Charleston aumenta salarios de maestros sustitutos

Los aumentos temporales entraron en vigencia el 10 de enero de 2022 y durarán el resto del año escolar actual.

— La tasa de pago de los maestros suplentes en el Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) ha aumentado en todos los niveles.- $150 por día (en lugar de $112 para certificados y $110 para no certificados)- $130 por día (en lugar de $80)- $15 por hora (en lugar de $ 10 por hora)Además de los aumentos diarios, los maestros y asistentes de maestros sustitutos pueden ganar un bono de $25 por trabajar un lunes o un viernes y recibirán un bono de $125 si trabajan todos los días de la semana que tengan cinco días de instrucción.Los sustitutos certificados a largo plazo seguirán recibiendo la tarifa diaria de maestro según el Programa actual de salarios de maestros de CCSD. Ahora son elegibles para el bono de $25 como se describe anteriormente.Los aumentos temporales entraron en vigencia el 10 de enero de 2022 y durarán el resto del año escolar actual. Para que estas tarifas sean permanentes, deben aprobarse como parte del proceso presupuestario para el año escolar 2022-2023.Según Informe de Oferta y Demanda de Educadores del Centro para el Reclutamiento, Retención y Promoción de Educadores (CERRA, por sus siglas en inglés), la escasez de maestros en el estado está en su punto más alto desde que se realizó el informe por primera vez en 2001.El reporte indica que aproximadamente 1,060 puestos de enseñanza y servicios estuvieron vacantes en Carolina del Sur durante septiembre y octubre.Este es un aumento de más del 50 % en comparación con el año pasado y el mayor número de vacantes informadas por los distritos desde que se administró por primera vez la Encuesta de Oferta y Demanda en 2001.Los datos no incluyen maestros sustitutos, solo puestos de servicio/enseñanza certificados por la junta de tiempo completo y tiempo parcial.¿Pero quienes sustituyen a los maestros si no es un maestro sustituto? Por lo que ante la escasez de maestros cabe pensar que hay también escases de maestros sustitutos. Igual que en muchas otras clasificaciones de empleo, la escases se hace sentir con la pandemia del Covid-19 que provoca que maestros y sus sustitutos no deseen correr el riesgo de exponerse al contagio con un virus que en promedio mata unas 2200 personas cada día.Ante esta situación los salarios van en aumento como una forma de atraer empleados el Condado de las Escuelas del Charleston no se queda atrás y ofrecen el incentivo de aumento de salario. Para más información, comuníquese con la División de Estrategia y Comunicaciones al (843) 937-6303 o la División de Recursos Humanos al (843) 937-6380.