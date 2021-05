Chávez revela sorpresa en el 5to. round ante Héctor Camacho Jr.

El múltiple campeón mexicano cuenta por qué aceptó pelear una vez más a pesar de lo difícil que ya le resulta entrenar a sus 58 años.A sus 58 años de edad, Julio César Chávez sostendrá su última presentación arriba de un ring ante el hijo de 'Macho' Camacho, Héctor Camacho Jr., pero fiel a su estilo, el gran campeón mexicano reveló que habrá una sorpresa en el quinto asalto de dicha pelea a disputarse en el Estadio Jalisco."Ya no iba a hacer exhibiciones, te lo juro por dios, porque me cuesta mucho trabajo ya entrenar", comentó en entrevista con Lester Silva de TUDN. "Pero acepté por ese gran cariño que le tengo y que le tuve a ‘Macho’ Camacho, fuimos enemigos en el ring, pero abajo del ring fuimos grandes amigos, amigos de pedas, de todo el desmadre, ¿me entiendes?".Chávez acepta que sus mejores años quedaron muy atrás y que es momento de despedirse para siempre del ring, el lugar que lo hizo convertirse en alguien. Pero el recuerdo de compartir una última cartelera con sus hijos Julio y Omar será impalpable."Ha sido muy complejo para mí la preparación, con mucha seriedad, pero hacer sparring ya me cuesta trabajo. Además, pelearán mis hijos, Julio y Omar, en una función mía para que les quede de recuerdo porque será la última vez que me suba a un ring".Fiel a su estilo, Julio César Chávez quiere decir adiós ante su gente y para ello buscará entretener a la afición con un quinto round sin careta."Habrá sorpresa en el quinto round porque me voy a quitar la careta y nos vamos a dar como si fuera una pelea forma, voy a tratar de noquearlo. Me he tomado las cosas con mucha seriedad porque sé que el hijo va a querer lucirse, dice que va a vengar a su padre, que me va a pegar una chinga", sentencia el nacido en Ciudad Obregón, Sonora.El 19 de junio en el Estadio Jalisco, Julio César Chávez padre compartirá el cuadrilátero con sus dos hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, quienes enfrentarán a Anderson Silva y Ramón Álvarez, respectivamente.