China detecta el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos

Un hombre de 41 años de la provincia oriental de Jiangsu, en China, fue contagiado por el virus de gripe aviar H10N3. La Comisión Nacional de Sanidad asegura que el riesgo de una propagación a gran escala es "muy bajo".Las autoridades sanitarias chinas anunciaron la detección del primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos.En un comunicado, la Comisión Nacional de Sanidad asegura que hasta ahora nunca se había detectado un contagio a humanos de ese virus, que se trata de una transmisión “accidental” y que el riesgo de una propagación a gran escala es “muy bajo”.El paciente es un hombre de 41 años de la provincia oriental de Jiangsu que el pasado 23 de abril empezó a notar fiebre y otros síntomas, siendo hospitalizado cinco días después tras agravarse su estado.La Comisión apunta que el estado del contagiado ha mejorado hasta el punto de alcanzar los requisitos para ser dado de alta.Las autoridades llevaron a cabo seguimientos de emergencia a todos sus contactos cercanos en la provincia y no encontraron “anormalidades”.Según los expertos, que reiteran que se trata de un caso aislado, el virus H10N3 no tiene la capacidad de infectar de manera efectiva a humanos.La Comisión hizo un llamamiento a los ciudadanos a evitar el contacto con aves muertas en el día a día y a tratar de no acercarse a las vivas tampoco, así como a cuidar la higiene alimentaria y a acudir inmediatamente a un doctor en caso de presentar síntomas como fiebre o problemas respiratorios.