Chivas llega al Clásico ante América con una grave deuda goleadora

El Rebaño apenas suma 8 goles tras la Jornada 9 y figuras como Alexis Vega, Uriel Antuna y Oribe Peralta no han marcado.Uno de los graves problemas que ha sufrido Chivas en los últimos torneos ha sido la falta de gol, algo que preocupa de cara al Clásico Nacional ante el América, pues el Rebaño es uno de los peores equipos de cara al arco en el Apertura Grita México 2021 de la Liga MX.Después de la Jornada 9, el Guadalajara sumaba apenas 8 goles, siendo, junto a Bravos, el cuarto peor equipo anotador esta campaña, pues solamente Puebla (7 anotaciones), Pumas (6) y Gallos (4) tienen menos goles.De los nueve partidos que Chivas ha disputado en el presente torneo, en cuatro de ellos - ante Santos, León, Pumas y Rayados - no anotó y eso que frente a Monterrey jugó con un hombre más durante 30 minutosDel plantel, apenas cinco jugadores han anotado este semestre y solamente Ángel Zaldívar e Isaác Brizuela han marcado más de un gol, aunque en el caso del primero dos de sus anotaciones fueron de penal. Los otros futbolistas que han anotado para el Rebaño son Manuel Mayorga, Jesús Godínez y Jesús Angulo, todos con tanto.Ni siquiera el regreso a la alienación de Alexis Vega y Uriel Antuna, que brillaron con el Tri Sub-23 al lograr el bronce en Tokyo 2020, ha servido, ya que ninguno ha podido anotar y ni que decir de Oribe Peralta que casi no ha jugado y en lo poco que lo ha hecho se le recuerda más por sus fallos que por sus tantos o buenas actuaciones.La falta de gol en Chivas no es algo nuevo, pues este problema ha aquejado al Rebaño Sagrado durante los últimos años, sin importar los jugadores de la plantilla o quién esté dirigiendo desde el banquillo o vale la pena recordar lo sucedido con José Juan Macías quien, tras grandes temporadas con León, solamente hizo 12 goles en 33 partidos.La pregunta ahora es saber si este fin de semana ante el América, el Guadalajara podrá recuperar su olfato goleador pero la misión no será fácil ya que las Águilas tienen la mejor segunda defensa del torneo (solo seis goles en contra) y en el Azteca solo les han marcado una vez.