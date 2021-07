Chris Paul lleva a los Suns a las Finales de la NBA tras 28 años

El base disputará sus primeras Finales a sus 36 años gracias a su extraordinaria actuación para dejar fuera a los Clippers.Chris Paul recibió un tremendo empujón en los últimos minutos por parte Patrick Beverley, pero no le impidió completar una noche de ensueño al liderar a los Suns a las Finales de la NBA 2021 tras proclamarse campeón de la Conferencia Oeste al vencer 103-130 a los Clippers para dejar la serie 4-2 en busca de su primer título.La noche de Chris Paul fue mágica al registrar 41 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en los 35 minutos que estuvo en la duela para llevar a los Suns a unas Finales de la NBA después de 28 años cuando lo hicieron de la mano del legendario Charles Barkley.Paul, que se ha sobrepuesto a una lesión en su hombro, al COVID-19 y ahora a un empujón antideportivo de Beverley que casi lo desnuca en estos playoffs, jugará sus primeras Finales de la NBA a sus 36 años después de no poder lograrlo con los New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers, Houston Rockets y Oklahoma City Thunder.El segundo mejor jugador de esta noche fue Devin Booker que también disputará sus primeras Finales y que alcanzó los 22 puntos, además de 4 asistencias y 7 rebotes; mientras que Jae Crowder encestó 19 puntos.La estrella de los Clippers, Paul George, hizo casi la mitad de puntos que Chris Paul con 21, sumado de 2 asistencias y 9 rebotes. El equipo angelino encontró en Marcus Morris a su mejor jugador tras realizar 26 puntos, 1 asistencia y 9 rebotes.Los Phoenix Suns no han podido coronarse en la NBA en sus 51 años de historia tras perder las Finales de 1976 ante Boston Celtics por serie de 4-2 y en 1993 contra los Chicago Bulls de Michael Jordan, también por 4-2.Los Suns se enfrentarán al campeón de la Conferencia Este que saldrá de la serie entre los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks que va 2-2.