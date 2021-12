Científicos en Alemania trabajan en el desarrollo de vacuna contra coronavirus vía intranasal

Un equipo de científicos de la Universidad Libre de Berlín realizó un estudio preclínico, el cual utilizó una variante atenuada del virus SARS-CoV-2, que administrada a hámsters por vía intranasal, protegió a los roedores de una infección con coronavirus.Según los primeros avances, la denominada vacuna sCPD9 es fácil de utilizar debido a su aplicación, y al mismo tiempo altamente efectiva al estimular anticuerpos contra cuatro variantes del virus.El virus atenuado sCPD9 se reprodujo en hámsters dorados y hámsters enanos de Roborovski con una efectividad reducida y no causó ningún síntoma de enfermedad en los animales.Los científicos detectaron, además, que solo una única vacuna intranasal con sCPD9 protege a los hámsters de una infección con una variante más peligrosa del SARS-CoV-2.Según se explicó, para crear el virus atenuado sCPD9, los expertos sustituyeron una breve secuencia del genoma del SARS-CoV-2 por una secuencia químicamente sintetizada que limita la replicación del virus. La secuencia introducida fue creada por un algoritmo informático mediante un proceso llamado Codon Pair Deoptimization.“Tales secuencias evitan que genes recodificados produzcan de manera eficiente proteínas codificadas. Por eso, sCPD9 no se puede replicar ni reproducir con tanta fuerza”, explicó el veterinario y autor principal del estudio, Jakob Trimpert, de la Universidad Libre.Por ello, para un huésped es más fácil combatir el virus con reacciones inmunológicas congénitas o adaptadas. El virus sCPD9 codifica las mismas proteínas que el virus SARS-CoV-2 original, pero la replicación es muy retardada, que pueden despertar una respuesta inmunológica eficiente.A pesar de que el sCPD9 se reprodujo en las vías respiratorias superiores e inferiores de los hámsters, ninguno de los dos tipos de roedores presentó tras la vacuna síntomas evidentes de enfermedad, hecho atribuible a la replicación atenuada del virus.Además, la vacuna ofreció una protección completa contra una enfermedad equivalente al Covid-19 tras una infección experimental con las variantes B.1, tanto Alpha como Beta.De momento no se dio a conocer cuánto tiempo llevaría alcanzar fases posteriores que permitan visualizar esta vacuna en el mercado, por lo que se seguirán haciendo estudios que sigan demostrando su viabilidad.