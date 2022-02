Cierran los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing con una ceremonia

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing llegaron a su fin el domingo para cerrar un evento que pasará a la historia tanto por las restricciones por el coronavirus, las tensiones geopolíticas, como por sus emocionantes competiciones y momentos conmovedores.La ceremonia de clausura en el famoso estadio Nido del Pájaro de Beijing comenzó con niños bailando sosteniendo linternas en forma de copos de nieve y terminó con canciones y el extinguimiento de la llama olímpica.Luego, luces como copos de nieve flotaron por encima del estadio y los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno con el mensaje: “Un mundo, una familia”. En el interior del estadio, las personas celebraron con la canción Auld Lang Syne, el tradicional himno para momentos solemnes.La ceremonia de clausura, al igual que la de apertura, fueron eventos sencillos en comparación con los Olímpicos de verano de 2008 también en Beijing. El tema de clausura fue los niños, la tradición china y la gente común.La primera parte de la ceremonia contó con los abanderados de cada país participante, quienes ingresaron al estadio seguidos de atletas jubilosos, muchos de los cuales tenían sus teléfonos en mano para capturar el momento.Como público, hubo una pequeña pero entusiasta multitud de invitados, pues los organizadores habían anunciado que no venderían entradas al público general.Después de convertirse en la primera ciudad del mundo en albergar tanto las competiciones de verano como las de invierno, Beijing pasó el relevo a Milán y Cortina d’Ampezzo, en Italia, que serán sede de los Juegos de Invierno de 2026.Dos niños, uno de Cortina y otro de Milán, hicieron rodar un globo terráqueo sobre hielo resquebrajado, en lo que parecía representar el frágil estado del planeta.Los juegos estuvieron marcados por fuertes tensiones geopolíticas: el boicot diplomático liderado por Estados Unidos por las denuncias de violaciones de derechos humanos en China, las tensiones entre Rusia y Ucrania y el escándalo de dopaje que involucra a una patinadora rusa de 15 años.En un discurso para concluir los juegos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, elogió a los atletas por su destreza deportiva.“No solo se respetaron, se apoyaron, se abrazaron, aunque sus países están divididos por conflictos”, dijo. “Que los líderes políticos de todo el mundo se sientan inspirados por su ejemplo de solidaridad y paz”.Bach también hizo un llamado a la comunidad internacional para que brinde igualdad de acceso a las vacunas contra el COVID-19 a todas las personas del mundo.“Si queremos superar esta pandemia, debemos ser más rápidos, debemos apuntar más alto, debemos ser más fuertes, debemos estar juntos”, dijo.La ceremonia del domingo coronó dos semanas de drama, incluso cuando nacieron héroes olímpicos y se reescribieron los libros de récords.Para Estados Unidos, Erin Jackson se convirtió en la primera mujer negra en ganar una medalla de oro para el equipo de patinaje de velocidad.Nathan Chen también brilló para el equipo de Estados Unidos. Ganó el oro en patinaje artístico individual masculino, convirtiéndose en el primer hombre asiático-estadounidense en ganar una medalla olímpica en el evento.La esquiadora de estilo libre nacida en Estados Unidos Eileen Gu, que ya era una estrella antes de los juegos, ganó el estatus de heroína en China después de alzarse con dos medallas de oro y una de plata para el país anfitrión.También hubo algunos momentos más modestos.El esquiador Shaun White, el rostro de los deportes de invierno modernos, cerró su carrera olímpica en Beijing la semana pasada sin subir al podio.Un escándalo de dopaje también asoló los juegos. La semana pasada, surgieron informes de que la patinadora prodigio rusa Kamila Valieva había dado positivo por un medicamento prohibido antes de los juegos. La joven de 15 años se perdió una segunda medalla de oro el jueves y podría perder el oro por equipos si se descubre que ha cometido un delito de dopaje.Uno de los temas que dominaron la cobertura en el período previo a los juegos fue el trato del Gobierno chino al grupo étnico Uigur, descrito como genocidio por el Gobierno de Estados Unidos. Beijing ha negado repetidamente cualquier maltrato a esa minoría mayoritariamente musulmana, insistiendo en que sus acciones en la región occidental de Xinjiang buscan combatir el terrorismo.En la ceremonia de apertura, los funcionarios chinos enviaron un mensaje desafiante a los líderes mundiales que boicotearon los juegos al elegir a un esquiador uigur de Xinjiang para entregar la llama ceremonial, un momento que suele tener un peso simbólico.Otros momentos dignos de mención incluyeron una reunión entre Bach, del Comité Olímpico Internacional, y Peng Shuai, la tenista china que desapareció de la vista pública el año pasado después de señalar aparentemente a un exfuncionario del Gobierno de agresión sexual. En una entrevista con el periódico francés L’Equipe durante los juegos, Peng negó haber hecho la acusación.Un periodista de L’Equipe que entrevistó a Peng dijo más tarde que no podía decir con certeza si ella estaba libre y a salvo.Además, la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucraniatambién permeó los juegos olímpicos.La pandemia de coronavirus, que estalló en la ciudad china de Wuhan, también se cernió sobre el evento, y la confusión de las pruebas de detección y las preocupaciones sobre las condiciones de cuarentena agregaron otra capa de estrés a los atletas. Algunos de ellos se quejaron del trato y las condiciones dentro de los llamados hoteles de cuarentena de Beijing.Noruega, un país cuya población es de poco más de cinco millones, lideró el medallero, como lo hace a menudo. Rusia ocupó el segundo lugar, seguida de Alemania, Canadá y Estados Unidos. China ganó 15 medallas, en comparación con las nueve de Pyeongchang en 2018.Ahora que se apagan las luces de dos semanas de drama olímpico, los fanáticos de los deportes no deben temer. Si bien estos juegos se acabaron, los Juegos Paralímpicos en Beijing aún están por venir.Comienzan el 4 de marzo y terminan el 13 de ese mismo mes