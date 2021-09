Cierre del gobierno federal 2021: cómo puede afectar a la comunidad latina

Este jueves es el límite para que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan presupuestario. Conoce cómo puede afectar a la población latina un posible cierre parcial del gobierno federal

El 30 de septiembre, es la fecha límite para que los grupos parlamentarios de los demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal en Estados Unidos.Desde hace semanas este tema ha traído grandes diferencias y señalamientos por no ponerse de acuerdo las dos bancadas del Congreso para su aprobación y ejecución. El tiempo se agotó y las alarmas están encendidas, ya que de no lograr un acuerdo se afectaría el funcionamiento del país entero.Si no se aprueba el presupuesto se cierra la operación del gobierno, es decir se suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como esenciales, obligaría al cierre de museos y parques nacionales, mientras que, al menos, 3 de cada 5 empleados federales no podrían trabajar.Probablemente, la población que se llevaría el impacto más negativo, en caso de que no se dé un acuerdo, sin duda es la latina, ya que, por ejemplo, los servicios relacionados con las cuestiones migratorias pararían y para muchos es necesario dicho trámite.Los latinos son un grupo étnico que representa el 18.4% del total de la población en el país. Si la población latina no cuenta los documentos necesarios que emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entonces no podría laborar de forma legal, ni tampoco podría aspirar a seguridad social.Aunque la USCIS se financia con dinero proveniente del cobro de sus servicios podría seguir operando, pero la limitante es que depende de otras dependencias que sí requieren del dinero del gobierno para operar y que pararían si no se llega a un acuerdo del presupuesto por parte del Congreso.Aunque muchos cumplen con el trámite de ciudadanía e inmigración, probablemente les pueda faltar el visto bueno para poder laborar, es aquí donde las funciones migratorias del Departamento de Trabajo son vitales para los interesados.Si el gobierno se paraliza, entonces, no se podrá tramitar la solicitud del Programa de Gestión de Revisión Electrónica (PERM). Con este sistema se obtiene la Certificación Laboral permanente en Estados Unidos. Si el gobierno cierra, lo más probable es que estos trámites pueden ser suspendidos al ser considerados servicios no esenciales.Sin duda, para quienes están a punto de realizar este trámite o está en camino se puede demorar hasta que las actividades se retomen, en tanto una gran cantidad de personas quedaría parada en espera de que esto se solucione.Por otra parte, si eres latino y no tienes problema con trámites migratorios ni de empleo, entonces, probablemente, en caso de que el gobierno llegara a parar, te afecte que se puede llegar a suspender la entrega de cheques del Seguro Social.La secretaria del Tesoro Janet Yellen ya ha advertido que en caso de que se dé ese escenario los pagos se paralizarían de inmediato. “Casi 50 millones de personas mayores dejarían de recibir el cheque del Seguro Social“.