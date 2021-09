Cinco escuelas del estado nombradas 2021 National Blue Ribbon Schools

El secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, reconoció hoy a 325 escuelas como Escuelas Nacionales de Cinta Azul para 2021, incluidas cinco escuelas en Carolina del Sur. El reconocimiento se basa en el desempeño académico general de una escuela o en el progreso para cerrar las brechas de rendimiento entre los subgrupos de estudiantes. El secretario Cardona hizo el anuncio durante su viaje de regreso a la escuela, mientras visitaba una escuela premiada, Walter R. Sundling Jr. High School, en Palatine, Illinois.Las escuelas de Carolina del Sur nombradas como Escuelas Nacionales Blue Ribbon fueron:Clemson - Escuela primaria de Clemson, distrito escolar del condado de Pickens.Darlington - Mayo High for Math, Science & Technology, Distrito Escolar 01 de Darlington.Greenville - Escuela secundaria de Powdersville, Distrito escolar 1 de Anderson.Mount Pleasant - Escuela Primaria Belle Hall, Distrito Escolar 01 de Charleston.Spartanburg - Meeting Street Academy-Spartanburg, Distrito Escolar 7 de Spartanburg.“La cohorte de homenajeados de este año demuestra lo que es posible cuando los educadores y líderes escolares comprometidos crean culturas escolares vibrantes, acogedoras y afirmativas donde pueden florecer una enseñanza y un aprendizaje ricos”, dijo el secretario Cardona. “Felicito a todos nuestros galardonados con Blue Ribbon por trabajar para mantener a los estudiantes sanos y seguros mientras satisfacen sus necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental. Frente a circunstancias sin precedentes, encontró formas creativasde involucrar, cuidar, proteger y enseñar a nuestros niños. Las escuelas Blue Ribbon tienen mucho que ofrecer y pueden servir como modelo para otras escuelas y comunidades para que realmente podamos reconstruir mejor”.El codiciado premio National Blue Ribbon Schools afirma el arduo trabajo de los educadores, las familias y las comunidades en la creación de escuelas seguras y acogedoras donde los estudiantes dominan el contenido desafiante y atractivo. Ahora en su 39º año, el Programa Nacional de Escuelas Blue Ribbon ha otorgado aproximadamente 10,000 premios a más de 9,000 escuelas.El Departamento reconoce a todas las escuelas en una de dos categorías de desempeño, según las calificaciones de todos los estudiantes, las calificaciones de los subgrupos de los estudiantes y las tasas de graduación:Las escuelas ejemplares de alto rendimiento se encuentran entre las escuelas de más alto rendimiento de su estado, según lo miden las evaluaciones estatales o las pruebas normativas a nivel nacional.Las escuelas ejemplares que cierran las brechas de logros se encuentran entre las escuelas de mayor desempeño de su estado en cuanto a cerrar las brechas de logros entre los grupos de estudiantes de una escuela y todos los estudiantes.Se pueden nominar hasta 420 escuelas cada año. El Departamento invita a nominaciones para las Escuelas Nacionales Blue Ribbon del máximo funcionario de educación en todos los estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, la Actividad Educativa del Departamento de Defensa y la Oficina de Educación Indígena. Las escuelas privadas son nominadas por el Council for American Private EducationNOTE TO EDITORS: Photographs and brief descriptions of the 2021 National Blue Ribbon Schools are available at https://www.nationalblueribbonschools.ed.gov/.