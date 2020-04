Ciudad de Greenville suspende reunión para discutir orden de quedarse en casa.

La reunión del Concilio de la Ciudad Greenville programada para la tarde del jueves fue suspendida en espera de anuncio para el mismo día y hora de la Oficina del Gobernador Henry McMaster. El Alcalde Knox White había dicho que seguiría adelante con su propia ordenanza de de emergencia "quedarse en casa", una que exigirá que las personas mantengan una distancia de seis pies en cualquier lugar al que vayan y eso significará que aún más empresas tendrían que cerrar.El Ayuntamiento se programó el martes para una reunión especialmente convocada para votar sobre la ordenanza diseñada para fortalecer las medidas locales para detener la propagación del nuevo coronavirus.La ordenanza propuesta entraría en vigencia a las 12:01 a.m. del jueves y tendría vigencia durante dos semanas a menos que se extienda.El alcalde Knox White dijo el lunes por la tarde que la ciudad cree que sus restricciones adicionales, que cerrarían establecimientos de "servicios personales" como peluquerías y salones de belleza, no están en desacuerdo legalmente con las órdenes ejecutivas del gobernador Henry McMaster.La ordenanza, publicada en forma de borrador el lunes en la tarde, permite que las personas salgan a hacer ejercicio siempre que se pueda hacer con seis pies de distancia y no involucra equipos compartidos.Los campos de golf pueden permanecer abiertos. Gimnasios, estudios de baile, boleras y otros entretenimientos interiores no pueden.Los servicios no esenciales que no figuran como parte de la ordenanza serían permitidos, pero no si requieren menos de seis pies de distancia, lo que hace imposible cortar el cabello o pintar las uñas.La propuesta ordenanza entraría en vigencia a las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril de 2020 y tendrá vigencia durante 2 semanas.Requiere que los residentes y no residentes se queden en casa a menos que brinden o requieran un servicio esencial o participen en actividades recreativas responsables al aire libre.Las personas que deben salir para trabajar o realizar negocios con cualquier proveedor de Servicios Esenciales o para fines de recreación al aire libre, deberán practicar distancia social de al menos seis pies con la excepción de aquellos que viajan en el mismo vehículo.Los proveedores, vendedores y personas de servicios esenciales que realicen operaciones de servicios esenciales tomarán todas las medidas razonables, incluida la limitación del número de personas en su lugar de negocios, para garantizar un distanciamiento social de al menos seis pies.Se prohíbe a los bares y restaurantes que preparan, producen u ofrecen o venden alimentos o bebidas, de cualquier tipo, permitir el consumo de comidas o bebidas dentro o fuera de las instalaciones, ya sea en interiores o exteriores. Pueden continuar ofreciendo servicios de recogida, retiro o entrega para consumo fuera de las instalaciones.Los proveedores de servicios no esenciales, y las personas que trabajan o realizan negocios con proveedores de servicios no esenciales, pueden realizar negocios con personas individuales con cita previa, siempre que no haya horarios de citas dobles y se pueda mantener un distanciamiento social de 6 pies.Recreación: las personas deben limitar las actividades recreativas al aire libre a aquellas que permitan el distanciamiento social de al menos seis pies, y no impliquen el contacto cercano con otras personas o el intercambio de equipos.Consecuencia: una persona que no cumpla con esta ordenanza será culpable de una infracción civil, sancionable con una multa de no menos de $ 100.00. Cada día de una violación continua de este artículo se considerará un delito separado y distinto.