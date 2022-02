Cocaína adulterada en Argentina

Deja al menos 20 muertos

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó el jueves que ascienden a 20 los muertos y a 49 los internados en hospitales por consumir una sustancia comercializada como cocaína de “altísima toxicidad” en el conurbano bonaerense en Argentina.La Fiscalía General de San Martín informó el miércoles en un breve comunicado que las víctimas sufrieron secuelas por su consumo. “Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud”, concluyó la nota oficial.Según el último reporte, hay 20 muertos y 49 internados. Las autoridades dijeron el miércoles que la situación es muy fluida y las cifras podrían cambiar constantementeLa provincia de Buenos Aires decreta alerta epidemiológica tras identificar a los pacientes intoxicados.Las autoridades afirmaron el miércoles que "puede inferirse que podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos y se desconoce la existencia de otro producto vinculado". El Ministerio aclara que "cuando se concluyan los estudios correspondientes se comunicará oficialmente la información".Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo el jueves que aún no han determinado el componente, pero sigue la hipótesis de que sería un opioide. "¿Por qué sabemos que es un opioide? Porque se le aplica un antídoto para curar el opioide y reacciona favorablemente”, explicó.Berni añadió el jueves que hay detenidos. Los responsables de la cocaína adulterada serían una banda en San Martín, dijo el ministro: “Pudimos dar, conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, los encargados de distribuir esta droga, no solamente el cabecilla, su segundo lugarteniente y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero”.Sergio Berni agregó que esta era una situación para entender el narcotráfico y la adicción. "Creo que los argentinos no podemos pasar de pasar esta situación para empezar a entender el fenómeno por un lado del narcotráfico y el fenómeno de la adicción. Así que le pido a todos, más allá de buscar un título, tratemos de hacer preguntas que le sirvan a la sociedad para entender este fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, que muchas veces se esconde abajo de la alfombra pero que es necesario visibilizarlo”, afirmó en rueda de prensa.Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que la tragedia podría haber sido peor. “En principio hemos estabilizado la situación, hemos controlado la situación. La verdad que podría haber sido una tragedia mucho mayor sino se hubiera avanzado en detectar otras dosis que actualmente podrían haber generado el mismo efecto”.