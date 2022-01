Colorado reduce la sentencia del camionero latino de 110 años a solo 10

Jared Polis, el gobernador de Colorado, redujo el jueves la sentencia en contra de Rogel Aguilera-Mederos a 10 años, una reducción drástica de la sentencia original de 110 años que recibió después de que lo encontraran culpable de la muerte de cuatro personas y la lesión de otras seis en un aparatoso accidente de tránsito en 2019.Tras la acción del gobernador demócrata, Aguilera-Mederos sería elegible para salir en libertad condicional en diciembre de 2026."Creo que merece clemencia por varias razones. Fue condenado a 110 años de prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero involuntario. Si bien usted no está exento de culpa, su sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros reclusos de nuestro sistema de justicia penal que cometieron delitos intencionales, premeditados o violentos", escribió Polis en la carta de clemencia para Aguilera-Mederos.Polis se había comprometido a revisar la sentencia, pero no había prometido ningún resultadoDecenas de individuos y de organismos defensores de los derechos de los migrantes se ofrecieron a contribuir con dinero o asesoría legal para ayudar al camionero latino, indicó el abogado de Aguilera-Medera en entrevista hace dos semanas. Entre estas, celebridades como Kim Kardashian,quien ha abogado para reformar el sistema judicial penal.El juez que dictó la sentencia en su contra a mediados de diciembre, A. Bruce Jones, había advertido que lo hacía en contra de su propia voluntad, porque la ley le exigía que las sentencias se sumasen.“Si tuviera la discreción, si pensara que tengo la discreción, no ejecutaría esas sentencias consecutivamente”, aseguró Jones en aquel entonces.Aguilera-Mederos fue hallado culpable de 27 cargos, entre ellos cuatro de homicidio vehicular y seis de asalto en primer grado. La polémica ley del estado de sentencia mínima establece que esas condenas sean cumplidas de forma consecutiva, una detrás de otra.El camionero se estrelló el 25 de abril de 2019 en hora pico contra el tráfico detenido en la autopista Interestatal 70 de Colorado, cerca de Denver, donde había sucedido un accidente poco antes. En el momento del choque, su licencia de manejo estaba en regla.Sus exámenes de toxicología dieron negativos. La defensa asegura que su registro de manejo estaba tan limpio que no tenía ni una multa de tráfico.Pero la Fiscalía reclamó que conducía a 85 mph en una zona de 45 mph y que tomó decisiones imprudentes, como no encaminar el vehículo hacia una rampa para camiones, a un lado de la autopista.En una dramática entrevista, Aguilera-Mederos aseguró entre lágrimas que no había visto las salidas de emergencia, en medio del pánico que lo invadió mientras trataba de maniobrar el pesado camión sin frenos a exceso de velocidad. "Hubiera preferido morir yo", afirmó en aquella ocasión.En el accidente murieron cuatro ciudadanos de Colorado: Doyle Harrison, de 61 años; William Bailey, de 67; Stanley Politano, de 69; y Miguel Lamas Arellano, de 24.Antes de la acción del gobernador, el juez Jones había fijado una nueva audiencia judicial el 13 de enero para reconsiderar la sentencia original que había fijado.La fiscal de distrito Alexis King también había dicho este lunes que buscaría una nueva sentencia de entre 20 y 30 años en esa audiencia del 13 de enero.Aguilar-Mederos aclaró en una entrevista que aún tratará de luchar para que le anulen los cargos por violencia que se le imputan. "Eso requiere que haya sido a propósito y esto fue un accidente", aseguró.