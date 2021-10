Columbus Day:

El 11 de octubre se celebra Colombus Day 2021 o el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, es un feriado Federal y como todo festivo en este país se coordina para que sea un fin de semana largo. Aunque no es un feriado al que todos se apegan, es seguro que los bancos y todas las oficinas federales estarán cerradas.Para muchos el Columbus Day es una “fiesta de segundo orden” por lo tanto solo el 14% de las empresas cierran para esta fecha, incluso para las escuelas no es considerado un feriado.Es decisión propia de cada empleador si otorga el día libre a sus empleados y si lo hace como “día pago”. Por otra parte, no todos los estados consideran esta fecha como un día festivo, según el Centro de Investigación de Pew solamente 21 estados conceden a los trabajadores este día como un feriado pago.Por todas estas razones es poco probable que tengas el día libre este 11 de octubre, salvo si eres un empleado bancario o federal. Solo el departamento de Recursos Humanos de la empresa en la que trabajas podrá confirmarte este es un fin de semana largo para ti o no.Qué cierra el feriado del Columbus DayQué abre el feriado del Columbus DayQuizá una de las razones por las que no es un feriado nacional para todos es por las controversias que suelen armarse en torno a esta fecha. En esta fecha se conmemora el desembarco de Cristobal Colón en América o en el Nuevo Mundo, que data del año 1492.La fecha se celebró extraoficialmente en varias ciudades y estados del territorio estadounidense y no es hasta 1937 que se convierte en una fiesta federal.En principio se hablaba del Día de la Raza y se honraban los logros de Colón, pero desde los años 70 se han propuesto muchos nombres alternativos a estas fiestas: Día de los Pueblos Indígenas, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia indígena, entre otros.En Estados Unidos, se le dedica un mes completo a la Herencia Hispana que concluye justamente en la semana del Columbus Day. Comienza el 15 de septiembre y durante 30 días se le dedica atención al tema y surgen cientos de promociones para festejarlo.Por ejemplo Youtube TV incluyó de manera gratuita y por todo este mes, canales de televisión hispanos y programación hispana. Otras empresas hacen descuentos, en honor a la Herencia Hispana y otras hasta sacan juguetes conmemorativos, como lo hizo Mattel con una Barbie única de Celia Cruz y otra de la escritora Julia Álvarez.