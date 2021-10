Come bien para tener mejor audición, mejor visión y dientes saludables

Los alimentos que realmente pueden ayudar, y los que debes evitar

Probablemente sepas que lo que comes afecta el riesgo de desarrollar enfermedades como la hipertensión y la diabetes tipo 2. Sin embargo, el mismo tipo de dieta que es buena para tu cerebro, corazón y pulmones, rica en frutas, verduras, proteína magra, granos y grasas saludables, te ayuda a tener una buena audición, visión y salud dental, dice la nutricionista registrada Libby Mills, MS, y vocera para la Academia de Nutrición y Dieta.Las mujeres que siguieron uno de tres patrones alimenticios, la dieta mediterránea alternativa, los enfoques dietéticos para contrarrestar la hipertensión y los índices de alimentación saludable alternativa de 2010, tuvieron un 30% menos riesgo de pérdida de la audición. Esto según un estudio de 22 años publicado en 2018 en el Journal of Nutrition.Estos planes alimenticios pueden ayudar, en parte, al promover el flujo sanguíneo a la cóclea del oído interno, cuyas diminutas células pilosas transmiten "mensajes" que el cerebro interpreta como sonido. También pueden ayudar a proteger contra la disminución de la función coclear relacionada con la edad.Estas dietas limitan los carbohidratos almidonados, como el arroz blanco, las papas y las pastas, para seguir una dieta que ayude a lograr una audición saludable con facilidad, llena la mitad de tu plato con frutas y vegetales especialmente aquellos ricos en betacaroteno: productos agrícolas de color naranja oscuro como zanahorias o melón y vegetales de hoja verde como rúcula, col rizada y espinacas.Por lo menos un cuarto del plato debe contener la proteína. (Muchas personas mayores no comen lo suficiente. Deben consumir por lo menos 0.36 gramos de proteína por libra de peso al día, aproximadamente 54 gramos para una persona de 150 libras).La Asociación Dental Americana (American Dental Asociation, ADA) recomienda seguir los lineamientos de MyPlate del Departamento de Agricultura. Entonces, para tener también una buena salud dental, los productos agrícolas deben constituir la mitad de tu comida. Junto con mucha vitamina C (buena para la salud de las encías) y la vitamina A (ayuda a reconstruir el esmalte dental), las frutas y las verduras contienen agua y fibra. Ambos ayudan a humectar la boca, el agua directamente y la fibra porque al masticar estimulan la producción de saliva.Por el lado de la proteína, trata de obtener por lo menos la mitad de la carne magra, pollo, pescado y huevos, Limita las grasas saturadas (que se encuentran en las carnes rojas y los productos lácteos enteros) y las carnes procesadas (piensa en tocino, embutidos, salchichas). Para el último cuarto de tu plato, enfócate en granos enteros (avena, arroz integral).Además de la dieta general saludable, se aconseja beber por lo menos 64 onzas de agua todos los días. Una buena hidratación es la clave para contrarrestar el ojo seco, una afección de la córnea que se desarrolla comúnmente con la edad.Las grasas omega 3 también pueden ayudar a proteger contra el ojo seco, de 5 a 9 porciones diarias recomendadas de frutas y verduras, aproximadamente la mitad de ellas sean de color oscuro, como moras, col rizada, frambuesas y espinacas.Una dieta buena para tu cerebro, corazón y pulmones, rica en frutas, verduras, proteína magra, granos y grasas saludables, es de beneficio para la audición, la vista y para la salud dental.