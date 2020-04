Comienza a llegar la ayuda $$



$2,400 dólares: Parejas que ganan menos de $150 mil al año (parejas que ganan entre $150,000 – $198,000 recibirán un monto prorrateado).



$1,200 dólares: Solteros que ganan menos de $75 mil al año (quienes ganan entre $75,000 – $99,000 recibirán un monto prorrateado).



80 millones de personas recibieron depósito de ayuda federal!Si no, revise su información bancaria en el IRS, dijo el Departamento del TesoroEl Secretario del Tesoro, Steven Mnuhcin, confirmó el lunes que 80 millones de estadounidenses recibirán cheques de estímulo mediante depósito directo no más tarde del miércoles.Mnuchin agregó que aquellos que no recibieron el dinero antes del miércoles deben ingresar su información bancaria al IRS si desean su cheque a través de depósito directo.El Departamento del Tesoro dijo el sábado que había enviado el primer lote de pagos. Ayer, algunos ciudadanos informaron que ya tenían el depósito disponible en su cuenta bancaria.Adicionalmente el IRS lanzó este miércoles una herramienta en línea que ayudará a acelerar la obtención de controles de estímulo para muchos estadounidenses.“Podrá identificarse usted mismo, ingresar su información de depósito directo y en varios días depositaremos automáticamente el dinero en su cuenta”, explicó Mnuchin. “Queremos hacer todo esto electrónicamente. Es muy importante hoy en día. Es más seguro y no tiene que ir al banco”.El sitio web será para aquellos que no tienen la información de su cuenta bancaria ya en el archivo del IRS. La herramienta en línea también permitirá a los estadounidenses verificar el estado de su prueba de estímulo, reportó Pix11.La semana pasada, el IRS anunció una herramienta para aquellos que no han presentado impuestos o no están registrados en el Seguro Social, de manera que puedan obtener un cheque de estímulo.Como recordatorio, aquí está el monto elegible para la ayuda federal:$500 dólares: por cada hijo dependiente de 16 años o menos al 31 de diciembre de 2019 (individuos y parejas que reúnan los requisitos).