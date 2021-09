Querida Ceci

Comienza con tu vida interior teniendo paz.

Hola mis queridos lectores como están, espero que muy bien, gozando de este clima tan rico. Recibí una cartita de una de mis lectoras en la que me pregunta, ¿puedo construir mi destino, puedo lograr en mi la paz interior para que todo me salga bien?Creo que somos arquitectos de nuestros destinos un 70% lo demás un poquito de suerte, el ambiente en que vives, la manera que vivas.Lograr la paz interior en estos días tan revueltos, requiero de mucho trabajo y disciplina es algo difícil. Pero es muy necesario, para poder seguir adelante con nuestras vidas debemos aceptar aquellas dificultades que se nos presentan, es decir tratar de tener esa paz ese minuto con nosotras mismas.Es difícil comenzar de nuevo, estamos cansados, tristes y posiblemente nada de lo que habíamos planeado nos salió como queríamos, pero no por eso nos vamos a detener debemos seguir adelante y lograr esa paz que nos hace mucha falta. Debemos poner prioridades y vivir tranquilos que te sientas bien.En cuanto a nuestra vida personal, teníamos sueños de estar con nuestros amados, ya pensamos que tendríamos que vivir una lejanía, pero por esas mismas dificultades aun seguimos amando a la distancia entonces debes seguir luchando por lo que quieres, así es el amor por internet.Para todo esto necesitas una reflexión un tiempo de paz hay problemas que necesitan más de un minuto para poder reflexionar. Aprende a amainar las tempestades. Debemos tener paz y ser cautelosos para llegar a un buen final. Recuerda que en tu vida solo mandas tu y eres quien decidirá en tu vida y futuro.Tratemos de ser cautelosos cuando hablamos sin herir a las personas tratemos de ser amigos con nuestras parejas, hablando siempre con la verdad de esa manera podrás dar un minuto de paz a nuestros semejantes El vivir sin problemas es una vida más sana.Que Dios los bendiga. Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com. al periódico Latino con su dirección siguiente: P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662…